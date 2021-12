25 Regalos de Navidad de último minuto que le encantarán a tu mamá

Todos hemos estado ahí: faltan solo unos días para Navidad y no has comenzado tus compras navideñas. A veces, simplemente dejamos para el final los regalos de nuestros seres queridos más cercanos… como nuestra mamá. Sin embargo, eso no significa que no puedas encontrar un regalo fabuloso a tiempo.

Hoy en día, incluso en el último minuto hay más opciones que nunca. Todos sabemos que Amazon Prime hace que comprar algo sea fácil, y aunque ofrece una gran variedad de regalos, no es la única opción. Muchas otras tiendas en línea tienen opciones de envío express por una tarifa adicional.

Sin embargo, teniendo en cuenta cuánto hacen nuestras mamás por nosotros, ¿qué tal darle algo que durará todo el año? Por ejemplo, puedes regalarle una suscripción a clases en línea de Domestika para que pueda convertirse una experta en su disciplina favorita o aprender algo nuevo. Y lo mejor de todo es que son virtuales, así que no tienes que preocuparte por el envío.

Una suscripción mensual es una alternativa divertida, ya sea que elijas algo que ayude a tu mamá a relajarse o que la anime a disfrutar de su pasatiempo favorito. Algunas suscripciones incluso garantizan que tu primera caja llegará antes de Navidad, aunque al menos todas enviarán una tarjeta virtual para que tu mamá sepa sobre su regalo.

Con tantas opciones, que el regalo de tu mamá sea el último que compres no quiere decir que no le encantará.

Con opciones de envío rápido, aquí hay algunos artículos que le encantarán a cualquier mamá, sin importar cuáles sean sus intereses.

Chal de algodón orgánico

Maceta flotante

Rompecabezas de Luna

Kit de té floreciente con tetera de vidrio y bambú

Canasta de la cosecha

Comedero de aves para ventana

Anillo de flor del mes de nacimiento

Separador de bruja

Collar de mamá oso

Vela de El beso

Mimosa instantánea en cubos de azúcar

Jarabe de maple con brillos

Kit de jardinería para interiores

Portacucharas y liberador de vapor Agatha

Vela Love Ya

Agitador automático con temporizador

Collar de madre e hija

Pulsera difusora de cuero con aceites esenciales de aromaterapia

Set de cartas para madre e hija

Kit de manicura

¿Te preocupa el envío? Una suscripción mensual es un gran regalo; algunas compañías incluso se aseguran de que tu primera caja llegue antes de Navidad.

Suscripción para mamás

Suscripción de manualidades para adultos

Suscripción de self-care

Suscripción de “libro del mes” y regalos literarios (en inglés)

Suscripción mensual de plantas de interior

