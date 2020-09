10 Increíbles regalos para parejas que ambos disfrutarán

Comprar un regalo para una persona es difícil, así que comprar para dos puede ser aún más complicado. Ya sea un cumpleaños, aniversario o Navidad, hay muchas ocasiones en la que tienes que comprar un regalo para una pareja. Así que, para facilitarte la vida, My Modern Met Store ha curado una selección especial de regalos para parejas que ambos amarán.

A veces se lindo recibir un regalo que no comprarías para ti mismo. Si tus instintos te llevan por ese camino, mantén tu mente abierta a regalos divertidos y originales que tus amigos disfrutarán. Por ejemplo, la taza de constelación evanescente revela una imagen de un cielo nocturno estrellado cuando se llena con una bebida caliente. Así, la pareja que la reciba podrá explorar las estrellas por las mañanas. En cambio, si los destinatarios son fans de las historias tiernas, considera sorprenderlos con un hermoso libro dedicado a ellos. Escrito por los fundadores de My Modern Met, Eugene Kim y Alice Yoo, For Love está “dedicado a personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias”.

Otra gran idea al comprar un regalo para una pareja es una actividad que puedan hacer juntos. Los diseñadores de Four Point Puzzles crean hermosos rompecabezas de 1,000 piezas son muy divertidos de completar y lucen increíbles enmarcados. Su famoso rompecabezas de la Luna está basado en la imagen más clara que se tiene de nuestro satélite hasta la fecha y es uno de los objetos más populares en nuestra tienda. De forma similar, el rompecabezas de la Tierra celebra la belleza de nuestro planeta con el mismo formato circular.

Sigue leyendo para ver algunos de nuestras ideas de regalos para parejas, y visita My Modern Met Store para explorar toda la colección.

¿Buscas un regalo para una pareja? ¡Echa un vistazo a estas ideas!

Rompecabezas de la Luna

Libro For Love

Taza de constelaciones evanescentes

Set de calcetines de artistas modernos

Set de calcetines artísticos por Many Mornings

Sujetalibros de Superchica

Sujetalibros de superhéroe

Modelos de papel de Frank Lloyd Wright

Gran pila de gatos

Rompecabezas de la Tierra

¡Encuentra más regalos para parejas en My Modern Met Store!

