20 Regalos de San Valentín de último minuto que tu novia adorará

Aún con las mejores intenciones, a veces la vida se complica y, sin darte cuenta, quedan pocos días para San Valentín y todavía no has comprado un regalo (no te preocupes; también nos ha pasado). Por suerte, conseguir un regalo de último minuto nunca había sido tan fácil. Olvídate de correr a una tienda y comprar lo primero que encuentres: gracias a las tiendas en línea y a los envíos rápidos, lo que sea que adquieras de último minuto no tiene por qué ser una baratija inútil.

Hay una gran cantidad de hermosos y románticos regalos que puedes regalarle a alguien especial en San Valentín sin planear con mucha anticipación. Ya sea una rosa eterna que parece sacada de La bella y la bestia o una wafflera de corazón que es tan bonita como práctica, hay muchas opciones sin importar lo que le interese a tu pareja.

Por supuesto, no es lo mismo de último minuto que de último minuto. Si en serio necesitas conseguir algo rápido no entres en pánico: tenemos varias sugerencias de regalos instantáneos que derretirán el corazón de esa persona especial.

¿Esperaste hasta el último minuto para conseguir un regalo de San Valentín? Aquí tienes una lista de 20 hermosos regalos que son ideales para la ocasión.

Collar delicado de flor de nacimiento

Wafflera en forma de corazón

Botella de cartas personalizadas en cápsulas

“Rosa eterna” de La bella y la bestia

Set de tazas de cerámica besándose

Set de regalo de bombas de baño

Lámpara personalizada en forma de corazón

Llaveros de corazón para parejas

Set de regalo de suculentas

Set de aceites esenciales

Collar de fases de la Luna

Pañuelo de alas de ave

Set de tés variados

Luz ambiental de Luna

Aretes de perla en forma de corazón

Sudadera For the Love of Romanticism

Caja de chocolates de lujo

¿Tu regalo de verdad es de último minuto y no puedes esperar a que te lo envíen? Mira estos regalos que llegan instantáneamente.

Amazon Prime – Da un regalo que es mucho más de lo que aparenta—una membresía de Amazon Prime. No sólo tendrán envíos gratis en una gran cantidad de artículos, sino que también tendrán acceso a miles de películas y series a través de Prime Video y podrán escuchar su música favorita en streaming.

Audible – Si esa persona especial es un ratón de biblioteca o ama los podcasts, ¿por qué no le regalas una subscripción de Audible? Podrán adquirir un audiolibro gratuito al mes y recibirán un 30% de descuento en audiolibros adicionales, además de tener acceso a podcasts exclusivos.

Skillshare – Puedes elegir entre más de 25,000 clases en línea (en inglés) con una inscripción en Skillshare. Tu persona favorita puede elegir cursos como diseño gráfico, emprendimiento, fotografía e ilustración para convertirse en la mejor versión de sí misma.

Artículos relacionados:

30 Regalos creativos de San Valentín para alguien especial

14 Kits DIY para hacer un regalo de San Valentín para tu persona favorita

10+ Deliciosas golosinas para regalar el día de San Valentín

25+ Regalos de Galentine’s Day para celebrar con las mujeres de tu vida