30 Regalos perfectos para los entusiastas del vino

Para muchas personas, una copa de vino es uno de los placeres más grandes de la vida. Ya sea tinto, blanco o rosado, hay una toda una cultura alrededor de esta bebida de los dioses. Así que si buscas un gran regalo para un entusiasta del vino, estás de suerte; hay una infinidad de productos para disfrutar de esta bebida que van más allá de un simple sacacorchos.

Los regalos para entusiastas del vino van de lo práctico a lo decorativo. Quienes lo beben regularmente, saben que el oxígeno en exceso es el peor enemigo de esta bebida, así que un buen tapón es un elemento indispensable. Hemos encontrado una gran variedad de accesorios peculiares para preservar el vino con estilo, desde un oso de metal hasta un tapón hecho a mano que corresponda a la piedra del mes de nacimiento del destinatario.

Si sabes que tu amigo o familiar tiene todos los sacacorchos, copas, y accesorios que puedan necesitar, ¿por qué no probar con algo inspirado en el vino? La tienda de Etsy Looking Sharp Cactus diseñó una encantadora maceta de suculentas con una botella de vino reciclada, mientras que Sunbasil Soap creó el exfoliante “Rosé All Day”, que va perfecto con un vaso de vino.

Echa un vistazo a nuestra selección de regalos para amantes del vino. ¡Verás que son una forma ideal de brindar con tus seres queridos!

¿Conoces a algún entusiasta del vino? Estos regalos originales son ideales para todos los que aman una buena copa de tinto, blanco o rosado.

Tapón para vino de piedra del mes de nacimiento

Estante modular para vinos

Jabón de vino (Merlot vintage)

Soporte para vino de liebre esquiando

Portabotellas de vino de mimbre

Copas de vino sin tallo Whitney (set de 4)

Caja de suscripción de vino

Copa de vino con decantador (set de 2)

Exfoliante “Rosé All Day”

Tapón de oso

Platón de botella reciclada

Calcetines divertidos de vino

Collar de botella de vino

Aretes de molécula de vino

Lámpara de ilusión óptica

Enfriador para vino de cerámica

Accesorio de macramé para colgar botellas

Maceta hecha con botella de vino

Corchos para botellas

Soporte de copa de vino para la bañera

Identificadores para copas de flor (Set de 12)

Soporte para botellas en forma de perro

Copa de vino sin tallo con efecto iridiscente

Vasos inspirados en Yosemite

Bolso de tela inspirado en vinos

Botellero para bicicleta

Soporte para botellas en forma de diamante

Rompecabezas para botella de vino

Copa de vino con notas musicales

Toalla de cocina de maridaje

Este artículo ha sido editado y actualizado.

