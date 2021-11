Estos libros de tela están bellamente decorados con hilos rojos en forma de venas

Para muchos lectores, la calidad táctil de un libro real es irremplazable. La artista textil japonesa Rima Day combina su amor por los libros y la naturaleza en una serie de exquisitas esculturas de tela. Estas obras de arte encuadernadas a mano tienen varias páginas suaves y translúcidas que están adornadas con conjuntos abstractos de hilos rojos que se extienden por las páginas y salen por debajo de las portadas negras.

“Siempre me ha gustado leer libros y el acto táctil de pasar las páginas. Por eso quise incorporar la forma de un ‘libro' a mi obra”, explica Day a My Modern Met. “En cuanto a las formas que hago en esos libros, la inspiración viene de mi fascinación por la similitud entre la naturaleza y el cuerpo humano. Mientras caminaba por la naturaleza me di cuenta de que los vasos sanguíneos se parecen a los sistemas de raíces y a las ramas de los árboles. Quise imitar esa forma”, continúa.

La elección del hilo rojo también tiene un significado especial que se enlaza con la cultura de Day. “El hilo rojo simboliza la conexión humana en Japón y se utiliza para muchos amuletos de buena suerte”, dice. Estos amuletos se llaman senninbari, que se traduce literalmente como “puntadas de mil personas”. Según la tradición, las mujeres japonesas bordaban una tira de tela 1,000 veces antes de dársela a un soldado para que le protegiera. “El acto de coser se convierte en una oración”, explica Day. “Me sentí identificada con esta idea”.

Puedes ver el arte de Day en persona en el Museo Estatal de Tennessee y comprar arte original a través de su tienda de Etsy. También puedes mantenerte al día de las últimas creaciones de la artista a través de Instagram.

La artista textil Rima Day crea hermosos libros de tela bordados con cúmulos de hilo rojo que recuerdan a vasos sanguíneos.

El hilo rojo simboliza la conexión humana en la cultura japonesa, en la que Day se crió.

Rima Day: Etsy | Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Rima Day para reproducir estas imágenes.

