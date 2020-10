Consiéntete con uno de estos hermosos rompecabezas

Si buscas un nuevo rompecabezas para pasar el tiempo, la clave está en encontrar uno que ponga a prueba tus habilidades y que la imagen final sea encantadora. My Modern Met Store ofrece una gran variedad de rompecabezas originales inspirados en el arte, diseño, naturaleza y otros temas. Ya sea que quieras escapar al Amazonas, observar aves o sumergirte en el arte abstracto, estamos seguros de que encontrarás el rompecabezas perfecto para ti.

Para quienes necesiten algo que los alegre, The Love Lives Here puede ser la opción deal. Diseñado por la artista Anne Bentley, este rompecabezas tiene un colorido interior lleno de detalles. Acomoda las piezas y descubrirás una escena adorable repleta de animales, así como frases inspiradoras como “Be Kind Rain or Shine” (“sé amable, haya sol o lluvia”) y “Love Lives Here” (“el amor vive aquí”). Del mismo modo, se dice que observar aves tiene muchos beneficios, incluyendo aliviar el estrés y desarrollar una atención plena. Con el dulce rompecabezas de 1,000 piezas Avian Friends podrás ver de cerca a estas criaturas desde la comodidad de tu sala. Este hermoso diseño fue creado por la ilustradora y amante de las aves Geninne D. Zlatkis, e incluye el retrato de 20 especies diferentes.

Por otro lado, si quieres ponerte a prueba con un diseño más complejo, echa un vistazo al rompecabezas Eyes in the Garden. Aunque se compone de 500 piezas, tiene un diseño abstracto que recuerda a los juegos de mesa coloridos, con flores de colores y ojos estilizados.

Continúa hacia abajo para ver estos diseños y visita My Modern Met Store para explorar todos nuestros rompecabezas.

