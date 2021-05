Estos coloridos murales emulan el movimiento de la tela y ondean sobre el concreto

La artista urbana Rosie Woods, quien reside en Londres, crea murales etéreos que fluyen por las paredes de las ciudades que visita. Balanceándose en la línea entre el realismo y la abstracción, sus composiciones parecen telas de colores que ondean sobre el concreto. Al trabajar con tonos vibrantes, Woods logra que las piezas resalten y transformen inmediatamente el entorno.

Woods se inspira en el deseo de vivir y el propósito de sus murales es “explorar el punto de encuentro entre nuestras experiencias físicas y espirituales como seres humanos”.

“Mis pinturas buscan expresar la profundidad, el crecimiento y la complejidad de la mente, así como su capacidad para abarcar tanto espacios emocionalmente claros como oscuros”, le dice a My Modern Met. “Me gustaría pensar que puedes ‘sentir' mi obra de arte con tus ojos”.

En Grenoble, pintó una serie de tres murales que están conectados por su paleta de colores. Allí, la “tela” de sus composiciones adquiere una calidad iridiscente que recuerda a las burbujas. Deslizándose por las paredes, las pinturas llevan la mirada a través de la estructura o edificio que las alberga y enfatizan la naturaleza fluida de la obra.

Otros murales utilizan colores aún más intensos, pero prestan la misma atención a las líneas fluidas y la armonía de las formas, lo que da como resultado un resultado estéticamente agradable. Para Woods, pintar en espacios públicos puede presentar desafíos, pero siente que estos resaltan lo mejor de su trabajo. Al final, si el público puede disfrutar de lo que ha creado, todo habrá valido la pena.

“Es un privilegio pintar en público y llevar el arte a personas que tal vez no lo encontrarían de otra manera”, comparte. “Cuando pinto, a menudo me preguntan, ‘¿Qué es?' y mi respuesta es: “Depende totalmente de ti, ¿adónde te lleva tu imaginación?” No estoy tratando de expresar una narrativa en particular; en cambio, estoy tratando de conectarme con ese espacio puro dentro de ti, debajo de la superficie que existe como una llama o un remolino y es capaz de tanto “.

La artista urbana Rosie Woods es conocida por sus murales dinámicos que oscilan entre el realismo y la abstracción.

Sus líneas fluidas ondean sobre superficie de las paredes que pinta.

“Estoy intentando conectarme con ese espacio puro dentro de ti, debajo de la superficie que existe como una llama o un remolino y es capaz de tanto”.

