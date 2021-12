Lo mejor de 2021: los mejores 10 murales creativos que transformaron el espacio público

Este año, los artistas callejeros encontraron maneras increíbles de embellecer los espacios que nos rodean. Abarcando desde extraordinarios retratos pintados en barcos hasta murales que celebran la cultura negra, aquí te presentamos los 10 mejores murales de 2021.

Esta selección incluye increíbles hazañas creativas realizadas en América, Asia, Europa y más allá. La artista Mona Caron, por ejemplo, amplió su serie WEEDS—un proyecto que se centra en decorar espacios públicos con gigantescas plantas autóctonas—con un mural de 20 pisos de una flor silvestre en Jersey City. Del mismo modo, el artista español Taquen dio nueva vida a un antiguo monumento en Gien (Francia), cubriendo una torre de agua de 35 metros de altura con una serie de pájaros volando.

Sigue hacia abajo para ver los murales más impresionantes y únicos que vimos este año.

¡Redescubre con nosotros los mejores murales de 2021!

Mural de aves en una torre de agua en Gien, Francia, de Taquen

La ciudad francesa de Gien, situada a orillas del río Loira, cuenta con un nuevo sitio emblemático gracias a la habilidad del artista callejero Taquen. El artista español pasó casi dos semanas en julio transformando uno de los tres depósitos de agua de la ciudad en una obra de arte. El resultado es un impresionante monumento que utiliza la delicada paleta de colores del artista para incorporar una variedad de pájaros en la fachada de cemento.

Mural vegetal (inspirado por Egypt Sarai) en Trinidade, Brasil, de Fábio Gomes Trinidade

El artista callejero brasileño Fábio Gomes Trindade une a la pintura y la naturaleza para crear singulares obras de arte. Con la ayuda de las ramas de los árboles que se sitúan por encima de sus vibrantes murales, el artista crea retratos en los que solo está presente una parte de la cabeza, como el rostro y una parte del cabello. Sin embargo, los coloridos árboles en flor y las hojas verdes completan la pieza y se convierten en una hermosa melena. Es una forma inteligente y encantadora de combinar elementos del entorno urbano con el natural.

Mural de 20 pisos de altura titulado Shauquethqueat’s Eutrochium de Mona Caron

Encargado por el Programa de Artes Murales de Jersey City, el mural Shauquethqueat’s Eutrochium de Mona Caron retrata una planta autóctona de la zona llamada Eutrochium. Caron captura todos los detalles exquisitos de una de estas flores silvestres y la coloca sobre un fondo negro muy marcado que realza los rojos y verdes de la planta. De este modo, el formato del mural recuerda a las ilustraciones botánicas vintage.

Otakiage en Kyushu, Japón, de ONEQ

Al haber crecido en una ciudad costera de la apacible isla de Kyushu, en el sureste de Japón, el mar siempre ha sido una fuente de inspiración y consuelo para la artista japonesa ONEQ. Por ello, eligió el costado de un viejo barco abandonado como lienzo monumental para realizar su más reciente mural.

“Realicé el ‘OTAKIAGE' del barco que ha llegado al final de su vida”, explica ONEQ, haciendo referencia un ritual de fuego sagrado japonés que simboliza los finales y también los nuevos comienzos. “[Es] un brindis por el barco que lleva mucho tiempo trabajando”.

Mural Gutter Paradise en Los Ángeles, California, de Adele Renault

La artista Adele Renault, con sede en Los Ángeles, se inspira en las palomas citadinas para realizar murales caleidoscópicos de plumas. En esta serie, titulada Gutter Paradise (“Paraíso de la cloaca”), la artista decora fachadas de edificios alrededor del mundo con alegres colores y formas.

“La inspiración [para Gutter Paradise] proviene de las plumas de paloma”, explica Renault. “Empecé a pintar palomas porque siempre me ha interesado mostrar la belleza donde menos la esperas. Quería enfatizar la iridiscencia de pavo real de las plumas de las palomas, de esas ratas voladoras que viven entre las cloacas. De ahí el nombre de la serie”.

Mural Mirror Land Mural en Olsztyn, Polonia, de Pener

El artista polaco Bartek Świątecki, mejor conocido como Pener, es uno de los muchos artistas que están usando su talento para transformar las fachadas de los edificios. Este año, Pener completó un mural en la ciudad de Olsztyn, Polonia. Titulado Mirror Land, este vibrante mural representa una fascinante fusión de planos y formas en tonalidades azules y verdes.

Mural de encaje en Bretaña, Francia, de NeSpoon

La artista callejera polaca NeSpoon es famosa por crear murales inspirados en los delicados patrones del encaje antiguo. Ahora, ha llevado su estilo único a un pequeño pueblo de la Bretaña francesa. Como parte del In Cité, Festival Écologique d'Arts Urbains, NeSpoon transformó la fachada de un edificio en una impresionante obra de arte.

Mural de “tela” translúcida en Grenoble, Francia, de Rosie Woods

La artista urbana Rosie Woods, quien reside en Londres, crea murales etéreos que fluyen por las paredes de las ciudades que visita. Balanceándose en la línea entre el realismo y la abstracción, sus composiciones parecen telas de colores que ondean sobre el concreto. Al trabajar con tonos vibrantes, Woods logra que las piezas resalten y transformen inmediatamente el entorno.

Mural de collage en Dallas, Texas, de Tristan Eaton

El diseñador, ilustrador y artista urbano Tristan Eaton es quizás mejor conocido por sus murales a gran escala que pueden encontrarse en ciudades de todo el mundo, como Nueva York, París y Shanghái. En uno de sus más recientes encargos, el lienzo de Eaton fue un edificio de 790 metros cuadrados llamado The Stack, ubicado en el corazón del barrio de Deep Ellum en Dallas, Texas. El gigantesco mural de una vaquera negra celebra las raíces de Deep Ellum como el centro de la escena musical, artística y de entretenimiento de la ciudad.

Colorido moral de un ave en vuelo en Buenos Aires, Argentina, de Fio Silva

La artista argentina Fio Silva decora las fachadas de los edificios con exquisitas aves que baten sus alas a través de cielos ventosos y follaje de colores intensos. “Siempre me ha gustado pintar figuras orgánicas y en movimiento”, Silva le dice a My Modern Met. “Representan una búsqueda de significado que he estado experimentando”.

