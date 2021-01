Artista transforma bolsas de té usadas en pequeños lienzos para sus acuarelas

Desde que comenzó su proyecto 363 Days of Tea (“363 días de té”) en 2015—un desafío personal para crear arte diariamente con bolsas de té usadas—la artista visual y diseñadora gráfica Ruby Silvious no ha dejado de registrar impresiones diarias en sus diminutos lienzos reciclados. La serie se ha vuelto bastante extensa a lo largo de los años, e incluyen piezas que documentan sus viajes, su vida cotidiana, e incluso visitas a museos. También ha publicado dos libros que recopilan gran parte de su trabajo—363 Days of Tea: A Visual Journal on Teabags (publicado en 2016) y Reclaimed Canvas: Reimagining the Familiar (2019).

Aunque ninguna de sus pinturas en bolsitas de té está planeada de antemano, la práctica ritualista de Silvious da un aire muy introspectivo y casi contemplativo a sus sujetos ordinarios. Cada pieza terminada anima al espectador a reflexionar sobre estos momentos y a repensar lo que normalmente se consideraría arte. Además, su trabajo ha sido muy bien recibido, con exhibiciones internacionales y presentaciones en colecciones públicas y privadas.

Silvious se está preparando para sus próximas exhibiciones y eventos con su trabajo en 2021. Para más información visita su sitio web, y sigue a la artista en Facebook e Instagram para estar al tanto de sus últimas piezas.

La artista visual y diseñadora gráfica Ruby Silvious lleva más de cinco años creando pequeñas pinturas en bolsas de té.

Silvious comenzó este proyecto como una forma de expandir su práctica artística y desafiar las opiniones tradicionales sobre lo que se considera arte.

Sus pinturas en bolsitas de té suelen mostrar momentos o impresiones que documentan su vida cotidiana.

Mira este video de Silvious en acción.

