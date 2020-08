Artista reemplaza las fotos de su casa con personajes de ‘Star Wars’ y su esposa no se da cuenta

Un artista australiano conocido como Scadam (o mandal0re en Reddit) reimaginó a los personajes del universo de Star Wars con atuendos femeninos que evocan pinturas clásicas. Todo comenzó con una foto del actor Samuel L. Jackson usando un vestido del siglo XIX. En la versión de Scadam, Jackson, quien interpreta a Mace Windu en los episodios I, II y III, sostiene un sable de luz mientras porta un vestido con volantes y un enorme sombrero. ¡La imagen obviamente llama la atención! Así que cuando Scadam reemplazó una foto familiar con esta ilustración, supuso que su esposa no tardaría en notar el cambio.

Pasaron tres días, y la esposa de Scadam no se dio cuenta de lo que había hecho. Decidido a llevar su idea al límite, el artista añadió otra ilustración al librero. Esta vez, la foto era una imagen editada de Ewan McGregor como un joven Obi-Wan Kenobi con vestido y un collar de perlas. Dado que su esposa tampoco lo notó, Scadam decidió “duplicar sus esfuerzos” y reemplazar otros dos portraterratos con sus creaciones. “No sé hasta dónde puedo llevar esto”, le dijo a My Modern Met en ese momento, “ya que solo tengo otras dos ilustraciones de Star Wars con vestidos y me estoy quedando sin espacio en el librero”.

Scadam no tuvo que esperar mucho más para que su hazaña artística fuera descubierta. En total, a su esposa le tomó ocho días darse cuenta de los retratos de Star Wars. Sin embargo, el que hayan sido encontrados no significa que la aventura ha llegado al fin. Scadam nos contó que “ella los dejará ahí”.

Scadam: Instagram | Shop

My Modern Met obtuvo permiso de Scadam para reproducir estas imágenes.

