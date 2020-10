Hombre diseña una silla de ruedas todoterreno para que su esposa pueda explorar la naturaleza

Puede que las sillas de ruedas no parezcan vehículos todoterreno, pero gracias a Not a Wheelchair, esa idea es cosa del pasado. Zack Nelson y su esposa Cambry Kaylor desarrollaron un dispositivo adaptativo llamado The Rig. El nombre significa “equipo” o “vehículo”, y es deliberadamente vago, pues es difícil definir qué es exactamente su creación. “¿Cómo llamar a una silla con cuatro ruedas, capacidades todoterreno, totalmente silenciosa, súper rápida y de gran alcance?”, dice Nelson en el video en el que presenta este dispositivo. “Tampoco estoy muy seguro, pero definitivamente no es una silla de ruedas”.

Kaylor inspiró a Nelson a crear The Rig. En 2005, Kaylor tuvo un accidente ecuestre y quedó paralizada de la cintura para abajo. Ella usa silla de ruedas y ha tenido que aprender a vivir dentro de las limitaciones de su diseño. Para ayudarla a tener todo tipo de aventuras divertidas al aire libre, Nelson fusionó dos bicicletas eléctricas y colocó un asiento en el medio. El diseño era cómodo y le permitió a Kaylor maniobrar sobre diferentes superficies. Tras notar que habían tenido una gran idea, la pareja se puso a trabajar para mejorar el diseño inicial. Esto los llevó a una bicicleta eléctrica accesible que puede ir a 20 kilómetros las por hora y tiene un alcance de aproximadamente 15 a 30 kilómetros.

El objetivo de The Rig es que sea confiable y asequible. Después de todo, un vacío en el mercado fue lo que los animó a inventar The Rig. “Comprar una silla de ruedas todoterreno puede ser frustrante”, escribe Nelson. “Hay algunas opciones diferentes, pero pueden costar tanto como un automóvil o son muy lentas”. En contraste, The Rig está disponible en varios colores y tiene un precio inicial de 4,750 dólares.

Aunque The Rig es una excelente opción para que los usuarios de sillas de ruedas puedan explorar la naturaleza, los creadores señalan que este no es un dispositivo médico. “The Rig tiene dirección manual y frenos manuales. Se requiere fuerza en la parte superior del cuerpo y fuerza en la mano para maniobrar”, escribe Nelson. “Casi la misma fuerza que se necesita para operar una bicicleta de pedales normal. Además, coordinar el acelerador, los frenos y la dirección requiere una capacidad cognitiva y de toma de decisiones total”.

Sigue leyendo para ver The Rig en acción, y conoce más en el sitio web de Not a Wheelchair.

Zack Nelson quería ayudar a su esposa Cambry Kaylor, quien usa una silla de ruedas, a explorar la naturaleza.

Así, fusionó dos bicicletas eléctricas para crear Not a Wheelchair (The Rig). La pareja pasó un tiempo refinando el diseño con múltiples prototipos.

Lo que crearon fue una ágil bicicleta eléctrica adaptativa que puede ir hasta 20 kilómetros por hora con un rango de 15 a 30 kilómetros.

Es casi del tamaño de una bicicleta y cabe en camionetas y SUVs.

Not a Wheelchair: Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Zack Nelson para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Las fotos ganadoras de los All About Photo Awards 2020 celebran la diversidad del mundo

La nueva línea de muñecas Barbie celebra la belleza de la diversidad

Target lanza una línea de disfraces de Halloween para niños con discapacidad