Ingeniero crea una increíble bicicleta sin buje ni radios en las ruedas

Si has tenido una gran idea pero no sabes cómo hacerla realidad, tal vez ver a otros darle vida a creaciones alocadas te servirá de inspiración. The Q es un canal de YouTube sobre “ciencia y más”, donde encontrarás una gran cantidad de videos geniales sobre una amplia gama de proyectos creativos, como la creación de un disfraz de LEGO gigante con cartón y un video sobre cómo hacer tu propia patineta con papel.

Uno de los proyectos más recientes de The Q consiste en transformar una bicicleta convencional en algo extraordinario. Aunque el canal ha transformado bicicletas (incluyendo una en la que las ruedas están hechas de zapatos) este es, por mucho, uno de los más geniales. Implica quitar los radios de las ruedas de la bicicleta y crear un nuevo mecanismo que hace que la bicicleta no tenga buje. El producto terminado se ve muy elegante, y el video ha recibido más de tres millones de visitas en su primera semana.

Si te llama la atención este proyecto, pero no tienes los conocimientos necesarios para diseñar tu propia bicicleta sin eje, echa un vistazo a esta bicicleta eléctrica sin eje de alta tecnología. Reevo no solo tiene el aspecto futurista de las ruedas sin radios, como una bicicleta de la película Tron, sino que incluso pedaleará por ti.

Si, por el contrario, tienes la suficiente confianza en tus habilidades DIY, podrías intentar hacer tu propia bicicleta sin eje. De acuerdo con The Q, todo lo que necesitas es una “una bicicleta todoterreno, rodamientos, algo de metal y tiempo”. A continuación, ve el video completo y visita The Q en YouTube para ver más videos increíbles.

En The Q, un canal de YouTube, transformaron una bicicleta convencional en una sin buje ni radios.

¡Ve el video del proceso completo aquí!

¿Quieres una bicicleta así pero no sabes cómo hacer una? ¡Echa un vistazo a la bicicleta eléctrica Reevo!

The Q: Instagram | Facebook | YouTube

h/t: [Laughing Squid]

Todas las imágenes vía The Q.

Artículos relacionados:

Esta ciclovía elevada en un bosque belga te invita a pasear entre los árboles

Este motor portátil convierte cualquier bicicleta en una bicicleta eléctrica

Artista transforma cadenas de bicicletas en espectaculares esculturas metálicas