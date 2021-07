Simone Biles recibe muestras de apoyo tras tomar un descanso de los Juegos Olímpicos por salud mental

Previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la energía en torno a la participación de Simone Biles era palpable. La gente estaba ansiosa por ver sus épicas rutinas. Como una atleta que suele ganar todas sus competencias, se especuló ampliamente que obtendría el primer lugar en todos sus eventos. Por ello, fue una sorpresa cuando Biles anunció que se retiraría de la final por equipos de la gimnasia femenil, así como la competencia all around individual (aún no se sabe si participará en los siguientes eventos individuales).

En un comunicado oficial de USA Gymnastics, la organización confirmó que Biles se retiraba “debido a un problema médico”. No obstante, mensajes posteriores de Biles y sus allegados sugirieron que detrás de esta decisión podría estar la salud mental de la atleta.

“Es como luchar contra todos esos demonios y venir aquí. Tengo que dejar mi orgullo a un lado. Tengo que hacerlo por el equipo”, dijo. “Y luego, al final del día, es como ‘¿sabes qué?, tengo que hacer lo que es correcto para mí y concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y mi bienestar'”.

Al final, el equipo estadounidense ganó la medalla de plata después de que una de las compañeras de Biles tomara su lugar en el evento. De cualquier forma, Biles salió victoriosa de esta situación: cuidar de tu salud mental es tan importante como cuidar de tu salud física, y muy a menudo esperamos que los atletas soporten todo con tal de ganar. Sin embargo, eso es nocivo e insostenible, algo que Biles reconoce. Ella, como Naomi Osaka, le ha dado un gran ejemplo a los jóvenes deportistas que pueden sentirse presionados a competir a cualquier precio.

Simone Biles pulled out of the women’s gymnastics team final earlier. “I just felt like it would be a little bit better to take a backseat, work on my mindfulness and I knew that the girls would do an absolutely great job and I didn't want to risk the team a medal,” she said pic.twitter.com/o9uhkg1EPu — TIME (@TIME) July 27, 2021

“Creo que la salud mental prevalece más en los deportes en este momento”, dijo Biles, “…tenemos que cuidar de nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”.

Pase lo que pase, Biles tiene el apoyo de muchas personas alrededor del mundo. Celebridades con grandes plataformas la felicitan por poner su salud mental en primer lugar y, a su vez, le dicen a los demás que eso está bien.

La atleta Simone Biles (probablemente la mejor gimnasta de todos los tiempos) decidió retirarse de la final femenina por equipos para cuidar de su salud mental.

View this post on Instagram A post shared by Simone Biles (@simonebiles)

Por ello, recibió una gran cantidad de muestras de apoyo y muchas celebridades celebraron su elección y su fuerza.

Am I good enough? Yes, I am. The mantra I practice daily. @Simone_Biles, we are proud of you and we are rooting for you. Congratulations on the the silver medal, Team @USA! 🎊 — Michelle Obama (@MichelleObama) July 28, 2021

¿Soy lo suficientemente buena? Sí, lo soy. El mantra que practico a diario. @Simone_Biles, estamos orgullosos de ti y te apoyamos. ¡Felicitaciones por la medalla de plata, equipo de EUA!

I was 14 y/o w/ a tibial stress fracture, left alone w/ no cervical spine exam after this fall. I competed in the Olympic floor final minutes later. @Simone_Biles 🤍 decision demonstrates that we have a say in our own health—“a say” I NEVER felt I had as an Olympian. pic.twitter.com/LVdghdAh1g — Dominique Moceanu (@Dmoceanu) July 28, 2021

Era una [joven] de 14 años con una fractura tibial por sobrecarga. Me dejaron sola sin un examen de la columna cervical después de esta caída. Competí en la final olímpica de piso minutos después. La decisión de @Simone_Biles demuestra que tenemos voz y voto en nuestra propia salud, “una elección” que NUNCA sentí que tenía como atleta olímpica.

I can't imagine the pressure Simone has been feeling. Sending her SO much love. It easy to forget she's still human. WE LOVE YOU. — Adam Rippon (@AdamRippon) July 27, 2021

No puedo imaginar la presión que ha estado sintiendo Simone. Le mando MUCHO amor. Es fácil olvidar que sigue siendo una persona. TE AMAMOS.

Someone said it best. @Simone_Biles already won. She is a class act. Withdrew from team competion after vault… stayed and cheered on her teammates… got them chalk for their hands.. encouraged.. hugged them. She already won. Congrats on the silver medal! @TeamUSA @USAGym — Hoda Kotb (@hodakotb) July 27, 2021

Alguien lo dijo mejor. @Simone_Biles ya ganó. Es una de los grandes. Se retiró de la competencia por equipos tras [la prueba de] salto … se quedó y animó a sus compañeras de equipo … les dio magnesio para las manos… las animó… las abrazó. Ella ya ganó. ¡Felicidades por la medalla de plata!

When you win the USA 5 Gold Medals and 1 Silver Medal, you deserve to take some time for yourself. @Simone_Biles, WE LOVE YOU ❤️✨ — kerry washington (@kerrywashington) July 28, 2021

Cuando ganas 5 medallas de oro y 1 medalla de plata para Estados Unidos, mereces tomarte un tiempo para ti. @Simone_Biles, TE AMAMOS

It takes strength to admit weakness. It takes courage, after grueling years of training, to walk away from a life- long dream. It takes humility to determine that teammates will likely score higher without her. Simone Biles is all class — Mia Farrow (@MiaFarrow) July 28, 2021

Se necesita fuerza para admitir debilidad. Se necesita valor, después de agotadores años de entrenamiento, para alejarse de un sueño de toda la vida. Se necesita humildad para determinar que [sus] compañeras de equipo probablemente tendrán una puntuación más alta sin ella. Simone Biles es pura clase.

Sending love to @Simone_Biles — Christian Siriano (@CSiriano) July 27, 2021

Le mando amor a @Simone_Biles

I stand with Simone Biles.

I still stand with Naomi Osaka. Your health and peace matters. You’re reminding Black women that we can take the space we need for ourselves. — Cori Bush (@CoriBush) July 27, 2021

Estoy con Simone Biles. Sigo estando con Naomi Osaka. Tu salud y tu paz son importantes. Le estás recordando a las mujeres negras que podemos tomar el espacio que necesitemos para nosotras mismas.

All that is to say that Simone Biles doesn’t have to convince me of nothing. Women’s gymnastics is brutal. I’ve known that since I saw that movie “Nadia” when I was a kid. You ABSOLUTELY can’t be weak minded (or weak bodied) to get to the level Simone Biles is & has stayed at. — W. Kamau Bell (@wkamaubell) July 28, 2021

Todo eso es para decir que Simone Biles no tiene que convencerme de nada. La gimnasia femenina es brutal. Lo sé desde que vi la película “Nadia” cuando era niño. ABSOLUTAMENTE no se puede ser débil de mente (o de cuerpo) para llegar al nivel en el que Simone Biles está y se ha mantenido.

People go back to their lives after the game is over but these athletes struggling w/ mental health issues don’t get to switch channels. The issues don’t magically disappear. The pressure to be on & perfect all the time is immense. Sending love to @Simone_Biles & others! https://t.co/R54RxL917V — Jaime Harrison, DNC Chair (@harrisonjaime) July 27, 2021

La gente vuelve a sus vidas después de que termina el juego, pero estos atletas que luchan con problemas de salud mental no pueden cambiar de canal. Los problemas no desaparecen por arte de magia. La presión de estar ahí y ser perfecta todo el tiempo es inmensa. ¡Le mando amor a @Simone_Biles y a las demás!

We love you @Simone_Biles !!! 🇺🇸 — Andy Cohen (@Andy) July 27, 2021

¡Te amamos @Simone_Biles!

As if it's in question, @Simone_Biles remains the Greatest of All Time. Even more, for having the courage to listen to her heart and mind and take care of herself in the face of unimaginable pressure. We bow to you!! — Elijah Wood (@elijahwood) July 28, 2021

Como si estuviera en duda, @Simone_Biles sigue siendo la mejor de todos los tiempos. Más aún, por tener el valor de escuchar su corazón y su mente y cuidarse ante una presión inimaginable. ¡¡Nos inclinamos ante ti!!

Simone Biles: Instagram | Facebook | Twitter

h/t: [BuzzFeed]

Artículos relacionados:

Mira el épico salto de la gimnasta Simone Biles en cámara lenta

Mattel celebra a la campeona de tenis Naomi Osaka con su propia muñeca Barbie

Tokio 2020 revela el diseño de las medallas olímpicas hechas de electrónicos reciclados