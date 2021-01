Esta mujer rompió el récord Guinness del afro más grande del mundo

No hay nada más llamativo que un gran y esponjoso afro. Esto es especialmente cierto cuando tu afro rompe un récord. Simone Williams, una activista y diseñadora de moda de 32 años originaria de Brooklyn, lo sabe de primera mano. En diciembre de 2020, rompió oficialmente el récord Guinness del afro (femenino) más grande del mundo: su hermoso cabello mide 20.5 centímetros de alto, 22.5 centímetros de ancho y 1.47 metros de circunferencia.

“Romper el récord del afro más grande del mundo es un gran logro para mí”, Williams le dice a My Modern Met. “Cuando empecé a dejar mi cabello al natural, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí hoy, me habría reído en su cara. Una gran lección es nunca renunciar a lo que te apasiona”.

Desde que tomó la decisión de dejar su cabello al natural (en lugar de alaciarlo) hace nueve años—algo que originalmente solo sería temporal—su peinado solo ha seguido creciendo (tanto en fama como literalmente en lo que respecta a su cabello) a medida que aprendió a adaptarse a las necesidades de su cabello natural y a sentirse más cómoda con su nuevo look. Mientras se embarcaba en su aventura con el cabello rizado, también quería ayudar a otros a pasar por lo mismo, lo que la llevó a convertirse en una defensora del cabello natural.

“Abogar por el cabello natural fue algo que surgió naturalmente para mí mientras atravesaba mi propio viaje. Esto fue antes de que el cabello rizado fuera tan popular como lo es hoy y de la aprobación de la Ley CROWN (que prohíbe la discriminación basada en el estilo y la textura del cabello). Pasar del cabello lacio a mi nuevo estilo voluminoso fue algo sobre lo que dudé, especialmente en entornos corporativos sociales. Me preguntaba a mí misma: ‘¿Se ve bien?' o ‘¿Es demasiado grande?'.

“Una vez que dejé de cuestionarme sobre cómo se veía mi cabello, pude alcanzar un nivel de aceptación que desbloqueó una nueva confianza en mí misma… Me motiva saber que podemos sentirnos 1000% cómodos con la forma en que nuestro cabello crece desde nuestro cuero cabelludo porque sentí esa incertidumbre cuando comencé mi viaje, y es una sensación aún mejor una vez que la superas “.

Desde que Williams recibió el título de récord mundial Guinness, también ha recibido una gran cantidad de felicitaciones de personas de todo el mundo, muchas de las cuales le han dicho cuánto les ha inspirado su nuevo récord. La joven desea “seguir inspirando y usando el título como una forma de motivar a otros que están luchando en su viaje hacia el cabello natural”. Además de eso, ya está avanzando hacia el siguiente objetivo: la esperanza de lanzar varios accesorios para el cabello con su propia marca.

Para conocer más sobre Simone y sus diseños, Simone Imaani, puedes seguirla en Instagram y visitar su sitio web.

¡La activista y diseñadora de modas Simone Williams rompió el récord Guinness del afro más grande del mundo!

My Modern Met obtuvo permiso de Simone Williams para reproducir estas imágenes.

