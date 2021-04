Chico de 14 años cose 1,000 pajaritas de colores para animales que buscan un hogar

Cuando se trata de adoptar una mascota, mucha gente busca en Internet a su futuro mejor amigo. Una buena foto es clave: hará que alguien se detenga a mirar y, con suerte, que esa mascota esté más cerca de encontrar un hogar amoroso. Sir Darius Brown, de solo 14 años de edad, lo sabe y se ha dado a la misión de ayudar a lindos perros y gatos, una pajarita a la vez. Ha creado Beaux & Paws, donde cose, vende y dona pajaritas de colores a refugios de animales de todo Estados Unidos. La esperanza es que al llevar una pajarita, un animal deje una gran impresión y sea adoptado más rápidamente.

Brown tuvo la idea de hacer pajaritas en 2017 tras conocer la devastadora verdad de que muchos animales fueron desplazados durante el huracán Harvey en Texas, así como el huracán Irma en Florida y Puerto Rico. Estas criaturas fueron transportadas a diferentes partes de Estados Unidos para encontrar nuevos hogares. Como “a las personas se les ven muy bien las pajaritas”, Brown pensó que a los perros también. ¡Y tenía razón! Brown ha donado más de 1,000 de estos elegantes accesorios a más de 30 refugios (a lo largo de los años), donde han sido un gran éxito.

Saber que algo tan simple como una pajarita puede dar a un animal la oportunidad de ser feliz no tiene precio. “La parte más gratificante es cuando los refugios se ponen en contacto conmigo y me dicen que un perro que llevaba una de mis pajaritas ha sido adoptado”, dice Brown a My Modern Met. “Me hace sentir bien saber que he contribuido a que encuentren un hogar permanente”.

Brown sigue cosiendo pajaritas con la intención de ampliar su labor en defensa de los animales. “Tengo previsto reanudar [mi] misión en el verano de 2021”, explica, “visitando diferentes refugios, participando en eventos de adopción, donando mis pajaritas a los refugios y compartiendo sus perros adoptables en las redes sociales”. Con el tiempo, le gustaría que uno de los cachorros que aparecen en sus redes sociales fuera el suyo. “En el futuro, pienso adoptar mi propio perro. Por desgracia, donde vivo no se admiten mascotas. Pienso adoptar algunos perros y ser padre de acogida de perros”.

Si quieres ayudar a Brown en su misión Pawesome, ahora está recogiendo donaciones en su página de GoFundMe.

Sir Darius Brown solo tiene 14 años, pero ya ha marcado las vidas de innumerables animales en adopción gracias a sus pajaritas de colores.

Él mismo cose los accesorios y ha donado más de 1,000 de ellos a refugios de todo Estados Unidos con la esperanza de que atraigan a posibles adoptantes.

