Studio Ghibli comparte más imágenes de su increíble parque temático

Uno de los proyectos más esperados de Studio Ghibli no es otra película animada; en cambio, es un parque temático único inspirado en las cintas que han sacado hasta ahora. Llamado Ghibli Park, este parque de diversiones inmersivo está programado para abrir el 1 de noviembre de 2022, aunque algunas áreas estarán listas hasta el próximo otoño, en 2023. No obstante, mientras los fans esperan, pueden estudiar detenidamente nuevas ilustraciones de algunas de las atracciones del parque.

Sin embargo, a diferencia de otros parques de diversiones, Ghibli Park no tendrá juegos mecánicos. Tendrá edificios y jardines imaginativos basados ​​en lugares que aparecen en sus películas. El parque se dividirá en cinco áreas principales, cada una de las cuales se centrará en un tema y una película específicos. El área más cercana a la entrada del parque es Seishun no Oka (que significa “la colina de la juventud”), basado en la arquitectura de El castillo vagabundo, ambientado en un mundo de fantasía del siglo XIX, y la granja en la película Susurros del corazón.

Para aquellos que estén interesados ​​en una mirada detrás de cámaras de las películas de Ghibli, existe el Área 2: Ghibli Daisoko (“Almacén Ghibli”). Aquí, los visitantes podrán ver recuerdos de algunas de las animaciones, exhibiciones únicas y proyecciones de películas seleccionadas. Dondoko Mori (“Bosque Dondoko”) es la tercera área que estará abierta en 2022 y está basada en una de las películas más famosas de Studio Ghibli, Mi vecino Totoro. Esta sección del parque incluirá una réplica de la granja de la película, así como una gran cantidad de árboles y senderos.

Las dos áreas que abrirán en 2023 son Mononoke no Sato (“Villa Mononoke”) y Majo no Tani (“Valle de la bruja”). El primero celebra la película La princesa Mononoke, y tendrá una versión una ciudad de hierro de Tataraba de tamaño real, numerosas esculturas de las criaturas de la historia y una gran cantidad de árboles y plantas. Majo no Tani se basará en Kiki: entregas a domicilio, con una réplica de la casa de la infancia de Kiki y la casa de la panadera en la que vive durante la mayor parte de la película. Esta zona es donde los visitantes también podrán ver la instalación del castillo de El castillo vagabundo de tamaño real.

A continuación, ve más ilustraciones de las atracciones de Ghibli Park.

Studio Ghibli publicó más imágenes de las atracciones que habrá en Ghibli Park, su parque de diversiones.

Estas ilustraciones muestran las diferentes áreas del parque, las cuales están inspiradas en las películas de Ghibli.

Ghibli Park abrirá sus puertas en otoño de 2022.

No obstante, algunas de las atracciones estarán listas hasta el próximo año, en 2023.

