Este cirujano plástico ha realizado 37,000 operaciones gratis a niños con labio leporino

Una sola persona tiene el poder de hacer la diferencia, aún cuando sus acciones puedan parecer pequeñas en un principio. Un buen ejemplo de ello es el Dr. Subodh Kumar Singh, quien superó las dificultades de su infancia para convertirse en doctor y fundar su propio hospital. Hoy, este cirujano filantrópico es famoso por sus cirugías plásticas que le han cambiado la vida de miles de niños con labio leporino y paladar hendido en la India.

Singh perdió a su padre cuando solo tenía 13 años, y eso puso a su familia en una situación económica difícil. El médico sospecha que la temprana muerte de su padre seguramente se debió a una atención médica inadecuada. Tras el fallecimiento de su padre, sus hermanos mayores tuvieron que dejar la escuela para trabajar y mantener a la familia a flote. Al ser el más pequeño de cuatro hijos, Singh ayudaba a sus hermanos siempre que podía, sobre todo vendiendo velas, jabones y gafas en tiendas locales y en la calle.

Los hermanos de Singh tuvieron que sacrificar sus sueños, pero se aseguraron de que él no tuviera que hacer lo mismo. Ellos hicieron todo lo posible para que siguiera en la escuela y recibiera una educación formal. Y cuando llegó el momento, le ayudaron económicamente mientras cursaba la carrera de medicina. Sin embargo, el joven estudiante de medicina también trabajaba mientras estudiaba y seguía ayudando con las responsabilidades familiares, como el cuidado de su madre viuda, que a menudo estaba enferma.

Tras completar sus estudios de cirugía general con especialización en cirugía plástica, el Dr. Singh decidió establecer un pequeño hospital en memoria de su padre. Llamó al centro Hopsital G.S. Memorial, y fue allí donde empezó a ofrecer campamentos médicos gratuitos una semana al año—en el aniversario de la muerte de su padre—para ayudar a las familias con bebés nacidos con labio leporino. “En todos los niños con fisuras que han acudido a mí, he visualizado al pequeño Subodh, que perdió a su padre cuando sólo tenía 13 años”, cuenta el Dr. Singh. “Mi padre… y mi madre… me enseñaron a servir a los pobres y a vivir con ética. Siento que Dios me hizo cirujano plástico y no hombre de negocios para servir a una causa divina”.

“Mi infancia me dio la fuerza para tener resiliencia y comprender a las personas que luchan todos los días”, explica. “Las dificultades por las que pasé me ayudan a entender sus emociones y relacionarme con ellas. Convertirme en médico me ha puesto en la posición de ayudar a muchos. Quería mejorar la vida de los menos privilegiados”.

Después de que el Dr. Singh empezara a realizar operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido, sus esfuerzos llamaron la atención de Smile Train, la mayor organización benéfica de este tipo de cirugía del mundo. El cirujano forma parte del proyecto Smile Train desde 2004, y con el apoyo de la organización benéfica, su hospital pudo realizar más de 2,500 cirugías tan solo en 2005. Desde 2008, el Hospital G.S. Memorial ha realizado más de 4,000 cirugías gratuitas de labio leporino cada año como parte de esta iniciativa.

Además, el Dr. Singh se ha convertido en instructor y conferencista mundial para Smile Train, y su hospital hoy es en un importante centro para que cirujanos de todo el mundo se formen en cirugías de labio y paladar hendido. Como parte de sus esfuerzos de rehabilitación, este inspirador cirujano desarrolló un programa que hace un seguimiento de los niños que se han sometido a la cirugía de paladar hendido para seguir ayudando a sus familias a controlar la salud y la nutrición de cada niño. Sus esfuerzos han ayudado a devolver la sonrisa a 37,000 niños mediante operaciones gratuitas de paladar hendido, e incluso han inspirado un documental galardonado con un Óscar que sigue la vida de una niña llamada Pinki, uno de los miles de niños bajo su cuidado.

En definitiva, la vida de este cirujano plástico es realmente inspiradora. Su revolucionario trabajo no solo ayuda a los niños a curarse médicamente, sino que también transforma por completo sus vidas, abriéndoles un mundo de oportunidades que antes les estaba vedado debido al estigma que rodea a la enfermedad. “El labio leporino es una dolencia social; no solo afecta a un individuo, sino a toda la familia”, explica el Dr. Singh. “Es importante que la sociedad se dé cuenta de que el labio leporino es una dolencia, no una maldición, y que puede repararse, de forma gratuita, en hospitales como el nuestro”.

Gracias a sus esfuerzos, se han realizado más de 37.000 operaciones gratuitas de labio leporino en su hospital. Mira este video para ver cómo su labor le cambió la vida a una niña.

Hospital G.S. Memorial: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter

h/t: [Reddit]

Todas las imágenes vía el Hospital G.S. Memorial.

