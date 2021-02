Artista crea “jardines” exuberantes con flores de papel increíblemente detalladas

La artista contemporánea Tara Lee Bennett, quien reside en Vancouver, Canadá, crea piezas increíblemente detalladas con pequeños trozos de papel. Los elaborados detalles en cada una de sus obras son vertiginosos; Bennett se vale del complejo ensamblaje de cada pieza para lograr que sus diseños cobren vida. En su serie más reciente, Lush, la artista recurre a los elementos botánicos “tanto reales como imaginarios” como fuente de inspiración para crear elaborados arreglos de flores de papel en un esquema de color monocromático que pone los reflectores sobre los delicados detalles de cada flor.

“Nací en Zimbabwe y uno de mis primeros recuerdos es el enorme jardín de mi abuela”, Bennett le cuenta a My Modern Met. “Estaba lleno de flores. Me gusta pensar que a menudo estoy reimaginando y recreando esas flores de memoria. Básicamente, todo lo que imagino y creo es una impresión de algo que he visto, ensamblado de una manera que creo que es hermosa”.

Trabajando desde su estudio compartido—donde pintores, un joyero, un grabador e incluso su perrita Frida alimentan su energía creativa—Bennett se dedica al lento proceso de cortar, pegar y ensamblar cada pieza hasta que esté lista para ser enmarcada y exhibida. Para ella, la belleza de cada flor recién recortada es un faro de esperanza para el futuro.

“Mi trabajo actual celebra temas de crecimiento y renovación”, explica la artista. “Quiero que esta serie esté llena de vida y belleza. Francamente, ha sido un año difícil, hemos dedicado mucho tiempo a pensar en las partes negativas de ser humano. Quería traer un soplo de frescura, de vida y luz, no solo a mí misma, sino a mi arte. Un recordatorio de que nos esperan tiempos magníficos a todos”.

Para conocer más sobre el trabajo de Tara Lee Bennett, puedes visitar su sitio web o seguirla en Instagram. Para ver más flores de papel de la serie Lush, desplázate hacia abajo.

La artista del papel Tara Lee Bennett crea obras de arte espectaculares con pequeños trozos de papel.

La artista diseña, corta, pega y ensambla cuidadosamente cada delicada flor de papel.

La serie, llamada Lush, “celebra temas de crecimiento y renovación” y, al mismo tiempo, nos recuerda que “nos aguardan tiempos magníficos”.

