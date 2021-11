Artista de 75 años conmemora a su difunto gato con esculturas de arbustos digitales

Puede que no te suene la palabra “topiaria”, pero seguro has visto sus resultados. Se trata de la práctica de jardinería de esculpir árboles y arbustos para darles formas definidas. Inspirado por esta técnica, Richard Saunders, un artista británico de 75 años, creó The Topiary Cat (“el gato de topiaria”), una serie en la que transforma plantas en felinos de forma digital. Este proyecto está inspirado en su propio gato, Tolly, que tristemente falleció hace cinco años. Sin embargo, este minino tiene una nueva oportunidad de vida a través de un personaje de ficción. El artista describe The Topiary Cat como una “criatura mágica con poderes superiores [y] más sabia que los simples mortales que lo contemplan”.

Saunders ha sido un pintor surrealista desde que era un adolescente, pero aprendió a usar Photoshop hace más de dos décadas cuando trabajaba como director creativo de publicidad y director de arte. Al mezclar sus ideas surrealistas con sus habilidades de edición, la idea de crear la serie The Topiary Cat nació hace unos ocho años, cuando Tolly aún estaba vivo.

“Al principio, yo solo los hacía por diversión”, Saunders le cuenta a My Modern Met. “Había tomado una fotografía, en los terrenos de una casa histórica, de un enorme topiario de nubes, y se me ocurrió que podría fotografiar fácilmente a Tolly en una posición que coincidiera con la forma de los arbustos”. Saunders compartió su primera imagen en Flickr, y esta fue compartida muchas veces sin el respectivo crédito del artista. Fue hasta que alguien de la BBC lo encontró y escribió un artículo sobre el proyecto que Saunders finalmente obtuvo reconocimiento por su trabajo. Una de sus imágenes se volvió viral en Facebook, y la gente creyó que se trataba de una escultura real. Saunders recuerda: “Una de las imágenes, de The Topiary Cat bebiendo de un lago en Painshill Park, tuvo más de tres millones de reacciones en mi página de Facebook, y el sitio web de Topiary Cat colapsó debido a los gigabytes de visitas”.

Tolly murió en 2016, pero vive en la memoria colectiva gracias al arte de Saunders. Con el tiempo, las imágenes de Saunders se han vuelto más complejas, por lo que le puede tomar días crearlas. El artista comienza con una foto tomada por él mismo y después edita digitalmente a The Topiary Cat para crear sus encantadoras escenas. No obstante, esta serie surrealista no solo es un espectáculo para la vista, sino que también tiene una narrativa divertida. “El personaje de Topiary Cat es sabio y valiente, al igual que Tolly, y no comprende a los humanos mortales”, explica Saunders. “Siendo él mismo inmortal, no tiene concepto del tiempo, o preocupaciones humanas tan extrañas como ‘trabajar', ‘escuela', ‘fines de semana' o ‘teléfonos'”.

Desde dormir en lo alto de los puentes hasta beber de un lago, The Topiary Cat trata el campo y las casas señoriales como su propio territorio personal. Sin embargo, de vez en cuando, posa para la foto con algunos amigos. “Ahora lo acompaña otro gato azul ruso llamado ‘Georgi' que ahora tiene casi cuatro años”, explica Saunders. “Su alter ego en las imágenes se porta mal y su mentor lo llama ‘G' (Georgi Kitten)”.

Saunders pronto lanzará una breve novela de fantasía basada en las aventuras de este frondoso minino, titulada simple y acertadamente The Topiary Cat. Hasta entonces, sigue hacia abajo para ver sus imágenes surrealistas y explora su Facebook para ver aún más de sus creaciones.

El artista Richard Saunders transforma digitalmente árboles y arbustos en mininos en su serie The Topiary Cat.

Esta serie en curso está inspirada en su propio gato, Tolly, quien tristemente falleció hace cinco años.

Su amigo felino ahora ha sido inmortalizado a través del arte.

Saunders es pintor, pero aprendió a usar Photoshop hace casi dos décadas.

Comenzó la serie solo por diversión, pero sus imágenes no tardaron en volverse virales, y algunas personas incluso creyeron que eran topiarios de verdad.

Hoy, Saunders crea innumerables imágenes surrealistas que capturan las encantadoras aventuras deThe Topiary Cat.

The Topiary Cat: Sitio web | Facebook | Instagram | YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de Richard Saunders / The Topiary Cat para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Artista transforma una planta en una tierna escultura de un pajarito dormido

Artista corta hojas de papel individuales para retratar fabulosas plantas y animales

Estas esculturas surrealistas hechas con plantas lucen como si tu jardín hubiera tomado forma humana