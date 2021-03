Poderosas esculturas de bronce y vidrio visualizan la lucha contra el alcoholismo

El artista belga Thomas Lerooy combina dos medios ancestrales—bronce y vidrio—en sus emocionantes esculturas conceptuales. Speaking in Tongues y You Were On My Mind fueron creadas en 2014 y expuestas en 2015 en Glasstress, un evento colateral de La Biennale di Venezia que se centra en el arte contemporáneo del vidrio. “Los artistas quieren crear la mejor obra que puedan”, dice Lerooy a My Modern Met. “Puedes enfadarte mucho cuando no funciona, y tirarla, y luego, a veces, la vuelves a mirar y te parece realmente hermosa. Estas dos esculturas se basan en esa forma de pensar. Creo que hay belleza en ese tipo de destrucción”.

Las piezas de Lerooy se inspiran en la tradición de la escultura clásica de bronce. Speaking in Tongues representa una figura masculina inestable perforada por botellas de vidrio que se van llenando lentamente su cuerpo de bronce. “Quería crear una estatua de inspiración clásica que casi se cayera, como si estuviera borracha”, explica Lerooy. “Me gusta la idea de una escultura dentro de otra escultura con algo saliendo. Así que hago agujeros en el cuerpo y coloco botellas allí, haciendo que parezca que el cuerpo tiene alguna fuga”. La pieza conceptual parece explorar la relación entre la persona y el consumo de alcohol. “La idea de que lleva el problema consigo es muy hermosa, creo”, continúa. “Es casi como un árbol de cristal”.

Del mismo modo, You Were On My Mind representa un brazo que vierte una botella gigante de líquido sobre su piel, mientras la cabeza de la persona queda atrapada dentro del vidrio. “Quería utilizar un brazo grande y de inspiración clásica para esta escultura”, dice Lerooy. “La idea era que quería ‘beber toda la figura'. Normalmente, es la mente la que da órdenes a la mano, pero en esta escultura, el brazo se bebe todo el cuerpo y la cabeza”. El artista incorporó a la pieza una botella de champán real y esculpió el rostro del hombre con la boca abierta en su interior. “Lo que me gusta de esta pieza es la combinación de materiales, bronce y vidrio, por lo que es dura y frágil a la vez”.

Lerooy formará parte de una exposición llamada Nature Morte en The Hole, en Nueva York, del 8 de abril al 9 de mayo de 2021. Puedes seguir al artista en Instagram para estar al día de sus últimos proyectos.

El artista belga Thomas Lerooy experimenta con medios tradicionales como el bronce y el vidrio en sorprendentes esculturas conceptuales.

Thomas Lerooy: Sitio web | Instagram

Fondazione Berengo: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Thomas Lerooy y Fondazione Berengo para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Esculturas líricas de mujeres cuentan historias a través de su lenguaje corporal y su gran melena

Las impresionantes esculturas de Coderch & Malavia capturan la belleza del cuerpo humano

Esta escultura cinética de tamaño humano se mueve con tanta gracia que te hipnotizará