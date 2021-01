Tiffany Haddish dona 100 maletas a niños en el sistema de adopción estadounidense

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Haddish (@tiffanyhaddish)

La actriz, comediante y escritora estadounidense Tiffany Haddish es conocida por su sinceridad inquebrantable y su sentido del humor. Si bien es una experta en alegrar a la gente, su historia de vida no es cosa de risa. Cuando era adolescente, Haddish pasó varios años en hogares de acogida (conocidos en inglés como foster care, que consiste en que los niños bajo el cuidado del estado puedan habitar con una familia de forma temporal o en lo que se concreta una adopción) y luchó por encontrar un lugar donde se sintiera como en casa. Una de las cosas más difíciles de ser un niño en el sistema de acogimiento familiar es tener que empacar constantemente sus cosas en una bolsa de basura. Para Haddish, su experiencia mejoró cuando comenzó a usar equipaje de verdad y comenzó a sentirse más como una “viajera”. Es por eso que ha donado 100 maletas a niños en hogares de acogida, para que ellos también puedan sentir que están en una aventura.

El padre de Haddish dejó a su familia cuando la actriz aún era una niña pequeña y su madre sufrió daños cerebrales después de un accidente automovilístico. Desafortunadamente, la conducta de su madre cambió: se volvió abusiva y ya no era seguro para Haddish y sus hermanos vivir con ella. Por ello, cuando tenía 12 años, Haddish entró al sistema de hogares de acogida.”[Es] el peor sentimiento del mundo”, reveló en una entrevista con David Letterman. “Te dejan en las casas de estos extraños, no conoces a esta gente, esta gente no te conoce, no sabes si te van a lastimar, si van a ser amables, no tienes ni idea de lo que está pasando”.

Mudándose constantemente de un hogar a otro, Haddish— al igual que muchos otros niños en este sistema— tenía que empacar sus pertenencias en una bolsa de basura. Esto fue algo negativo para su autoestima, pero cuando comenzó a usar equipaje, su mentalidad cambió. “[Era] como si tuviera un propósito”, dice. “Como si fuera una persona, como si no fuera basura, tengo esto, es mío, y mis cosas están aquí, y dondequiera que vaya, puedo llevarme esto y me voy a alguna parte”.

Cuando Shanell Manuel—una supervisora especialista en cuidados de crianza temporal del Departamento de Servicios Infantiles de Indiana—escuchó la historia de Haddish, decidió ponerse en contacto con She Ready Foundation, la fundación de Haddish, que “empodera, apoya y alienta a los niños que viven dentro del sistema de hogares de acogida”. Haddish acordó donar 100 maletas para estos niños como regalo de Navidad. Las maletas fueron entregadas el 19 de diciembre de 2020, durante un evento navideño. “[Las] maletas fueron un aspecto de [la fiesta de Navidad], para nuestros adolescentes más grandes”, dijo Ellis Dumas, gerente regional del Condado de Lake para el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana. “A menudo, es difícil comprar regalos para adolescentes en general. Entonces, poder darles algo que van a usar de manera tangible siempre es fenomenal y asombroso; la señorita Haddish lo hizo posible”.

Our friends at @nwi have a great story about the amazing generosity of actress/comedian @TiffanyHaddish, who helped us spread holiday cheer to more than 400 children! We've said it before, but thank you so much, again, for your donation, @TiffanyHaddish!https://t.co/ZKGOyh5Rd3 — Indiana DCS (@IndianaDCS) January 4, 2021

Watching the David Letterman interview with Tiffany Haddish who's a Sagittarius. When she spoke about how getting her first suitcase made her feel like a traveler, like she had purpose instead of feeling tossed about like trash while in foster care – I, a Sagittarius, felt that. — Astrology by Mecca (@TheMeccanism) October 25, 2020

I saw Tiffany Haddish talk about how finally getting a suitcase while in the system felt and it broke my heart to think about all the kids going through all that. Fostering is a must for me — Not your mate (@pisceanvibess) November 10, 2020

Esta no es la primera vez que Haddish dona maletas. En 2019, entregó 95 piezas de equipaje a los niños del servicio de adopciones y crianza temporal de The Villages.

