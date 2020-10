Papá reimagina los dibujos de sus hijos como extraños animales “reales”

Los dibujos de los niños son particularmente encantadores debido a la creatividad que contienen. Sí, puede que la anatomía del animal no sea la correcta, pero eso es parte de la diversión. Tom Curtis, artista y padre de dos niños, celebra la imaginación de los más pequeños al hacer que los dibujos de sus hijos cobren vida. En su serie titulada Things I have drawn (o “Cosas que he dibujado”), Curtis usa Photoshop para transformar dibujos hechos con crayones en figuras tridimensionales que lucen muy realistas— y muy, muy extrañas también.

Curtis inició la serie en 2016 después de notar las curiosas características que sus hijos, llamados Al y Dom, incluían en sus dibujos. Notó que ponían ojos y bocas en el mismo lado de la cara y que las aves tenían picos y bocas separadas. Entonces, Curtis se preguntó: “¿Cómo [sería] el mundo si todas las cosas que los niños dibujaran fueran reales, y que nosotros los adultos tontos no nos estuviéramos dando cuenta?”. Así nació Things I have drawn.

El popular portafolio de Curtis—que comparte en Instagram con sus 795 mil seguidores y contando—incluye todo tipo de animales. Algunos son delfines reimaginados que sonríen a pesar de no tener aletas laterales, una criatura parecida a un mapache con ocho patas, así como un híbrido perro/ave que disfruta de la vista desde un árbol. Cada una de sus ilustraciones utiliza texturas realistas que hacen que parezca una serie surrealista de fotografías, y añaden al extraño encanto de la colección.

Sigue hacia abajo para ver más de las creaciones de Curtis, y no olvides seguir Things I have drawn en Instagram para ver más.

Tom Curtis es un papá creativo que hace que los dibujos de sus hijos cobren vida con ayuda de Photoshop.

Things I have drawn: Sitio web | Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Tom Curtis para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Papá creativo usa ilustraciones dinámicas para convertir a sus hijos en héroes de anime

Papá usa Photoshop para insertar a sus tres hijas en escenas fantásticas

50+ Ideas de dibujos fáciles que despertarán la creatividad de niños de todas las edades