El presidente de Ucrania es aclamado por su liderazgo ante la invasión rusa

Cuando Volodímir Zelenski​ se convirtió en el presidente de Ucrania en 2019, muchos lo veían con escepticismo. Como un ex actor y comediante sin experiencia previa en la política, había muchas dudas sobre si estaría o no a la altura. No obstante, desde que inició la invasión a Ucrania por parte de Rusia, Zelenski​ ha sido más que capaz de afrontar la crisis. Sus apasionados discursos y su decisión de permanecer en el país han conmovido a su pueblo y a la comunidad internacional. Aclamado como un héroe mundial, el presidente se ha asegurado de que los ucranianos sepan que está con ellos en cada paso del camino.

Aunque Zelenski​ obtuvo una licenciatura en derecho, fue su carrera como actor lo que lo hizo famoso. De hecho, apareció y ganó la versión ucraniana de 2006 de Dancing with the Stars. Años antes de asumir el cargo, interpretó al presidente de Ucrania en el programa de televisión Servidor del pueblo. En esta comedia, el personaje de Zelenski​ es un profesor de secundaria que asciende inesperadamente al poder tras protagonizar un video viral.

Zelenski​ luego decidió incursionar en la política para “llevar al poder a personas profesionales y decentes”. Valiéndose de las redes sociales y hacer campaña con un mensaje antisistema, ganó las elecciones con el 73% de los votos. Curiosamente, parte de la campaña de Zelenski se basó en la esperanza de traer la unidad a las partes del país de habla ucraniana y rusa. El propio presidente creció en una parte de Ucrania de habla ruso y la mayor parte de sus roles han sido en ese idioma.

Desafortunadamente, la tensión se ha intensificado y, a fines de febrero, Vladimir Putin decidió invadir el país, citando el deseo de “desnazificar” a Ucrania. Es una propuesta curiosa, considerando que el propio Zelenskyy es judío y, como le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en 2020, algunos de sus familiares murieron en el Holocausto.

Zelenski había pedido a la comunidad internacional que ayudaran a mitigar las amenazas de Rusia, pero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, sus apasionados discursos antes de la invasión muestran que estaba ferozmente orgulloso de su país. El 19 de febrero, pocos días antes de la invasión, pronunció un emotivo discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En él, demostró cuán confiado se sentía en la voluntad del pueblo ucraniano.

“Defenderemos nuestra tierra con o sin el apoyo de nuestros socios”, dijo. “Ya sea que nos den cientos de armas modernas o cinco mil cascos. Agradecemos cualquier ayuda, pero todos deben entender que estas no son contribuciones caritativas que Ucrania debería pedir o recordar. Sea como fuere, defenderemos nuestra hermosa tierra no importa si tenemos 50,000, 150 o un millón de soldados de cualquier ejército en la frontera”.

Una vez que comenzó la guerra, quedó claro que Zelenski no se iría a ninguna parte. Se reportó que cuando el presidente Biden se ofreció a sacarlo del país, dijo: “Necesito municiones, no un aventón”. Desde entonces, ha seguido utilizando sus redes sociales para mostrar al pueblo ucraniano que él y sus ministros están en Kiev y que están preparados para luchar. Al mismo tiempo, también se abrió a las conversaciones con los rusos, incluso si no estaba seguro de los resultados, afirmando: “Que intenten asegurarse de que ningún ciudadano de Ucrania tenga ninguna duda de que yo, como presidente, no he tratado de detener la guerra”.

Actualmente, permanece en la zona de guerra, recibiendo el apoyo de muchas naciones. También pidió a la Corte Penal Internacional que investigue a Rusia por crímenes de guerra y solicitó el ingreso inmediato a la UE. Está claro que está listo para hacer lo que sea necesario para dar un paso adelante y defender a su país, e incluso les dijo a los líderes de la UE en una videoconferencia que es posible que no lo vuelvan a ver con vida. Esperemos que se mantenga a salvo y que su heroísmo enérgico ayude al retorno de la paz.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr — Kat Abu (@abughazalehkat) February 27, 2022

Pero ha impresionado al mundo con su pasión por su país, rechazando la oferta de Estados Unidos de ponerlo a salvo.

En cambio, se ha asegurado de que los ucranianos sepan que está luchando con ellos.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ha defendido firmemente el derecho de Ucrania a defenderse de los ataques.

Y continúa pidiendo la ayuda de los líderes mundiales.

Talked with Prime Minister of Japan @kishida230. Thanked for a strong support to 🇺🇦 in countering aggression. 🇯🇵 allocates $100 million to the already approved aid of $100 million, fully supports tough sanctions against Russia. Thank you! A truly global anti-war coalition works. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

“Hablé con el Primer Ministro de Japón @kishida230. Agradecido por un fuerte apoyo a 🇺🇦 en la lucha contra la agresión. 🇯🇵 destina 100 millones a la ya aprobada ayuda de 100 millones, apoya plenamente duras sanciones contra Rusia. ¡Gracias! Una coalición contra la guerra verdaderamente global funciona”.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

“Estoy agradecido a Rumania por su importante contribución a las capacidades de defensa de nuestro país. Estoy agradecido con @KlausIohannis por apoyar la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Sentimos el apoyo político y de defensa de nuestros socios.🇷🇴🤝🇺🇦”

En todo el mundo, la gente se ha sentido conmovida por su valentía.

Un presidente que realmente es de su pueblo, para su pueblo y está con su pueblo. #Zelenskyyesunhéroedeguerra

Comedian, dancer, Paddington Bear, war hero. Every day this man @ZelenskyyUa becomes more and more magnificent.

Comediante, bailarín, el oso Paddington, héroe de guerra. Cada día este hombre @ZelenskyyUa se vuelve más magnífico.

Empiezo a creer que Putin no podría haber elegido a un peor enemigo.

