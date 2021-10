Ces Tables En Bois Sont Fabriquées À La Main Avec De Minuscules Reliefs Montagneux

Afin d’apporter la beauté de la nature à l'intérieur, les designers de meubles Benoit Vauthier et Manu Lerendu créent des tables uniques qui rendent hommage aux paysages époustouflants de l’Amérique et de l’Europe. À l’aide d’outils de sculpture traditionnels, ils transforment des surfaces en bois en sculptures en relief qui ressemblent à de petites chaînes de montagnes.

En 2012, Vauthier et Lerendu se sont rencontrés sur les bancs de l’Institut d’ébénisterie du Québec et se sont immédiatement bien entendus. Au cours des trois années suivantes, ils ont commencé à collaborer sur un certain nombre de projets de design, et ont remporté plusieurs prix et bourses. Forts de leur succès, ils ont décidé d’unir leurs forces pour établir leur marque, Ben & Manu. Avant de retourner dans leur France natale, ils se sont embarqués dans un voyage de 13.000 km à travers les États-Unis, où ils sont tombés amoureux des canyons et des paysages montagneux. Ils ont commencé à dessiner des concepts de meubles inspirés de ces paysages, qui leur ont plus tard valu un certain succès.

En 2015, Vauthier et Lerendu ont installé un atelier de menuiserie dans l'environnement idyllique des Vosges. Là-bas, ils sculptent à la main leurs œuvres en relief à partir de bois d’origine locale, y compris le chêne, le frêne, le sycomore et le noyer. Chaque meuble ressemble à un paysage montagneux miniature, permettant aux utilisateurs d’être transportés dans un autre monde sans sortir de chez eux.

Bien que Vauthier et Lerendu soient influencés par leurs voyages et expériences dans la nature, leurs œuvres ne sont pas basées sur un lieu spécifique. “Les paysages représentés sont imaginaires”, expliquent-ils. “La composition est faite en fonction du meuble.” Les designers ajoutent : “La clé est de trouver le bon équilibre entre l’esthétique, l’art et l’ergonomie.”

Découvrez les magnifiques tableaux de Ben & Manu ci-dessous et retrouvez plus de travaux des designers sur leur site web.

Benoit Vauthier et Manu Lerendu (de Ben & Manu) créent des meubles uniques inspirés des paysages montagneux.

Ils utilisent des outils de sculpture traditionnels pour sculpter ces incroyables reliefs.

