Ces Aquarelles Colorées Capturent L’humeur Et L’énergie Des Villes Du Monde

Chaque ville a sa propre personnalité, qui transparaît dans les bâtiments qui bordent les rues. L’architecte polonaise Maja Wrońska saisit l’esprit des différentes villes d’Europe et d’ailleurs dans sa série de peintures à l’aquarelle.

Originaire de Zyrardow, en Pologne, l’artiste a suivi une formation d’architecte à l’Université de technologie de Varsovie. Par la suite, elle a combiné son amour et sa connaissance des bâtiments avec sa passion pour la peinture. “En tant qu’architecte, je trouve les villes et les bâtiments très inspirants”, explique Wrońska à My Modern Met. “Je n’essaie jamais de peindre des œuvres réalistes qui ressemblent à des photos. J’ai plutôt choisi des palettes de couleurs. J’essaie de montrer l’ambiance et le climat de l’endroit et de mettre l’accent sur la beauté des villes et des bâtiments.”

Son art dépeint des lieux à travers toute l’Europe, y compris Bologne, Malaga, et Paris, pour n’en nommer que quelques-uns. Alors que certains de ces lieux sont peints sur place, d’autres sont réalisés à l’aide de références photographiques. En 2020, Wrońska a même publié elle-même un livre de coloriage intitulé Southern European Cities, qui explore certaines des “destinations de vacances les plus populaires en Europe qui sont difficiles à atteindre et à explorer en raison du confinement”.

Vous pouvez acheter des peintures et des tirages originales de Wrońska via son Site Web et vous tenir au courant de ses dernières créations en la suivant sur Instagram.

L’artiste polonaise Maja Wrońska crée des aquarelles exquises de villes et d’architecture classique.

Chaque tableau est un aperçu d’une ville dynamique riche en architecture, culture et personnalité.

