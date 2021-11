Cet Ensemble LEGO « Maman, J’ai Raté L’avion ! » De 3 955 Pièces Est Aussi Un Calendrier De L’Avent

Vous regardez Maman, j'ai raté l'avion ! à chaque période des Fêtes? Le film de Noël est un classique. Le designer de LEGO Alex Storozhuk lui a donc tout naturellement dédié un ensemble LEGO, permettant à n’importe qui de construire sa propre maison McCallister miniature et de recréer des moments emblématiques du film.

Composée de 3955 pièces, la maison LEGO Home Alone regorge de fonctionnalités qui rendent hommage à la franchise cinématographique. Il y a plusieurs pièces, un grenier, un sous-sol et une cabane dans les arbres avec une tyrolienne pour que Kevin s’échappe. Il y a même une réplique modulaire du van de Harry et Marv.

Le décor est également livré avec cinq figurines, y compris le protagoniste du film, Kevin McCallister, qui peut être personnalisé pour porter son expression faciale emblématique. Il y a aussi une miniature du voisin de la famille, Marley, et la mère de Kevin, Kate. Bien sûr, le décor ne serait pas complet sans les escrocs Harry et Marv, qui ont chacun leur propre pied de biche LEGO. Vous pouvez recréer la scène emblématique de Kevin dans la salle de bain, et vous pouvez même tromper les gangsters en installant des pièges autour de la maison. Vous trouverez des bidons de peinture, une chaudière au sous-sol qui s’allume, et un levier pour pousser Kevin en bas des escaliers dans son traîneau.

L’ensemble est également conçu pour faire office de calendrier de l’Avent. Les 3,955 pièces sont divisées en 24 sacs de construction, de sorte que vous pouvez construire une partie du décor chaque jour, dans le même ordre que le scénario du film.

Découvrez l’ensemble LEGO Maman, j'ai raté l'avion ! ci-dessous et achetez le vôtre sur le site Web de LEGO pour 249,99 $. “Joyeux Noël, espèce de sale bête !”.

