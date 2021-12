Un Artiste Crée Des Modèles En Bois Incroyablement Détaillés D’appareils Photo Emblématiques

L'artiste vietnamien Phuong Nguyen (de The Wooden Model Design) crée des modèles en bois complexes en échelle réelle. Des voitures classiques aux appareils photo vintage en bois, leurs conceptions intègrent même les moindres détails. En effet, leurs répliques sont si exactes que certains de leurs modèles d'appareils photo ont des pièces mobiles et peuvent même prendre des objectifs interchangeables. Quiconque aime la photographie et les appareils photo sera absolument captivé par le savoir-faire expert de ces pièces. Et qui plus est, ils feraient le complément parfait à cette collection d'appareils photo vintage soigneusement organisée et exposée sur votre étagère.

Nguyen a commencé à fabriquer ces modèles en 2014 après avoir arrêté de poursuivre ses études en art pour trouver sa propre voie. “J'aime l'art et je veux le rendre accessible à tous”, a déclaré l'artiste talentueux à My Modern Met. “Tout le monde ne peut pas posséder une collection d'appareils photo vintage, j'ai donc pensé à les créer pour remercier les personnes qui sont venues avant, créant et laissant le monde avec davantage de valeur.”

Chacun de ses modèles prend généralement environ quatre jours pour concevoir et au moins un jour pour assembler. L'artiste fabrique actuellement tous les appareils photo sur commande, et il accepte également des commandes personnalisées pour de nouveaux modèles d'appareils photo. Découvrez The Wooden Model Design sur Instagram et Facebook pour voir plus des incroyables modèles en bois de Nyugen. Et vous pouvez vous en offrir un en visitant le site Web de son entreprise.

L'artiste vietnamien Phuong Nguyen crée des modèles complexes d'appareils photo emblématiques en bois.

Le savoir-faire artisanal est évident dans les moindres détails de ces modèles d'appareils photo vintage.

Les répliques sont si exactes que de nombreux modèles acceptent même des objectifs interchangeables.

En plus d'une offre infinie d'appareils photo vintage, les modèles en bois comprennent également des caméras vidéo modernes conçues par des experts.

The Wooden Model Design : Site Web | Instagram | Facebook

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de The Wooden Model Design.

Articles Similaires :

Ces Tables En Bois Sont Fabriquées À La Main Avec De Minuscules Reliefs Montagneux

Ce Logiciel Gratuit Vous Permet de Créer Facilement des Assemblages Japonais en Bois

Cet Ancien Constructeur Naval Crée des Baignoires en Bois au Design Spectaculaire