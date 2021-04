600 Drones “pintan” ‘La noche estrellada’ de Vincent van Gogh en el cielo nocturno

Los misteriosos remolinos dorados y blancos que decoran un rico cielo nocturno son bastante reconocibles. Seguro que has visto esta famosísima pintura antes: si no el original expuesto en el MoMa de Nueva York, al menos en una de sus muchas réplicas. La noche estrellada de Vincent van Gogh ha sido plasmada en miles de superficies, incluyendo pósters, tazas de café, camisetas, cojines, etc. Sin embargo, pocas representaciones han sido tan espectaculares como la que tuvo lugar recientemente en China. La noche estrellada de Van Gogh iluminó literalmente el cielo cuando cientos de drones se alzaron en vuelo para replicar las obras más famosas del icónico artista.

La empresa de producción con drones EFYI Group se asoció con la Universidad de Tianjin en China para “pintar” el cielo con algunos de los cuadros más queridos del artista postimpresionista en un espectáculo de luces animado titulado A Tribute to Van Gogh (“Un tributo a Van Gogh”). La idea era contar su historia a través de la animación, y para ello hubo que realizar una meticulosa planificación técnica que respaldara la narrativa del espectáculo. Se desplegaron un total de 600 drones para iluminar el cielo nocturno, estableciendo con éxito un récord mundial Guinness por la animación más larga realizada por vehículos aéreos no tripulados.

El deslumbrante espectáculo duró 26 minutos y 19 segundos, lo que requirió una impresionante tecnología de posicionamiento de alta precisión que coordinó y sincronizó los drones. Los 600 drones eran todos del mismo modelo: el Agile Bee II. Cada uno de ellos pesa alrededor de un kilo, se desplaza a unos 30 kilómetros por hora y puede permanecer en el aire hasta 38 minutos. Para que esta exhibición se considere una animación, las directrices del récord exigen que los drones generen 12 imágenes por segundo. Maggie Luo, evaluadora de récords mundiales Guinness, revisó todo el espectáculo y anunció que se habían cumplido los requisitos y se había batido el récord.

Además de establecer el récord mundial, el espectáculo de luces permitió que la narrativa de Van Gogh se desarrollara en el cielo nocturno al recrear sus cuadros más famosos, celebrando su arte y deslumbrando al mundo entero con un espectáculo hipnótico. Juntos, los drones contaron la historia de la vida de Van Gogh y rindieron homenaje no solo a La noche estrellada, sino también a Campo de trigo con cipreses, su serie de Girasoles y El árbol de moras en otoño. También exploraron más piezas de la famosa obra del artista, como Almendro en flor, El dormitorio en Arlés y Autorretrato.

Sigue hacia abajo para ver el deslumbrante espectáculo de drones que iluminó el cielo nocturno de China.

La noche estrellada de Van Gogh literalmente iluminó el cielo cuando 600 drones se alzaron en vuelo.

Mira a los drones “pintar” el cielo nocturno con algunas de las obras más famosas de Van Gogh.

EFFYI: Sitio web | Facebook

h/t: [Matador Network]

Todas las imágenes vía Guinness World Records.

