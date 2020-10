Los ganadores de los Aerial Photography Awards 2020 celebran la belleza vista desde el cielo

En su primera edición, los Aerial Photography Awards han dejado su huella al revelar el enorme talento de sus ganadores. Fotógrafos de todo el mundo utilizaron drones, helicópteros, cometas, globos y aviones para capturar vistas únicas del planeta. Y, al final, el jurado seleccionó a 106 fotos ganadoras en 22 categorías.

Miles de fotógrafos de 65 países sometieron sus trabajos a consideración, siendo las categorías de Abstracto, Arquitectura, Construcciones, Vida cotidiana, Paisajes, Deportes, Viajes y Vida silvestre algunas de las más populares. Utilizando un sistema de clasificación del 1 al 20, cada fotografía fue puntuada y estas puntuaciones se utilizaron no sólo para determinar los ganadores de las categorías, sino también para seleccionar a los mejores fotógrafos.

El fotógrafo belga Sebastien Nagy se llevó a casa el título de Aerial Photographer of the Year (“Fotógrafo Aéreo del Año”) por su gran desempeño en el concurso. Seis de sus fotografías aéreas ganaron premios, incluyendo el primer lugar en la categorías Abstracto, Paisaje urbano y Hoteles. La victoria fue particularmente significativa para Nagy, ya que era la primera vez que participaba en un concurso de fotografía.

“No pensé que ganaría nada y solo lo hice por diversión”, dice Nagy. “Así que me sorprendí mucho cuando escuché las buenas noticias. Fue un poco difícil de creer al principio, ya que era el gran premio, pero sentí una verdadera alegría y orgullo. Ser nombrado primero en un concurso donde el tema es lo que más nos gusta, nuestra pasión, es increíble y muy satisfactorio. Este premio me hizo querer probar otras cosas y por qué no, poder juzgar a otros algún día”.

Echa un vistazo a los ganadores de la primera edición de los Aerial Photography Awards.

My Modern Met obtuvo permiso de los Aerial Photography Awards vía Photo Publicity para reproducir estas imágenes.

