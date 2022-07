Aunque al pensar en fotografías de la NASA, se nos vienen a la mente las históricas primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, esta agencia espacial nos recuerda que también toman imágenes increíbles aquí en la Tierra. El concurso NASA Photographer of the Year (o fotógrafo del año de la NASA) 2022, celebra el arduo trabajo de los fotógrafos de la agencia. Los ganadores de este año fueron anunciados en un tuit publicado por el Departamento de Fotografía de la oficina central de la NASA.

Las imágenes ganadoras se dividieron en cuatro categorías: Retratos, Personas, Documentación y Lugares. El fotógrafo Josh Valcarcel, del Centro Espacial Johnson, obtuvo el primer lugar de la categoría de Retratos por su evocadora foto en blanco y negro del astronauta Tom Marshburn. Norah Moran, quien aparece varias veces en la lista, ganó la categoría de Documentación por su mirada a los sujetos de prueba que exploran el Rock Yard de la NASA.

Los fotógrafos ganadores tienen un papel fundamental para ayudar a la NASA a difundir su misión y progreso al darnos un vistazo tras bambalinas. Al centrarse casi por completo en las personas que hacen que suceda la magia, las fotos son un recordatorio de las increíbles habilidades que poseen los humanos y los logros que pueden alcanzar.

Echa un vistazo a una selección de las imágenes ganadoras a continuación y conoce más sobre las personas y los lugares que conforman la NASA.

Congrats to the first place winners of NASA's fourth annual “Photographer of the Year” awards: Documentation: Norah Moran; Portrait: Josh Valcarcel; People: Denny Henry; and Places: Dominic Hart! https://t.co/Uw5T6IWsZn pic.twitter.com/7DGHqvdSoE

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) July 6, 2022