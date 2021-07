Estas dulces ilustraciones de tiendas y restaurantes japoneses celebran sus extravagantes decoraciones

Lo que las tiendas pequeñas carecen en tamaño, lo compensan con encanto y personalidad. La artista Angela Hao captura la diversidad de los pintorescos escaparates japoneses con sus coloridas ilustraciones creadas en Procreate. Aunque reside en Estados Unidos, la artista recorre digitalmente las calles de Tokio y Osaka con ayuda de Google Street View, con lo que ha encontrado muchos edificios que se han convertido en su fuente de inspiración. Después, mientras recrea la estructura en su iPad, le da al exterior algunos toques de ensueño, como plantas exuberantes, letreros expresivos y gatos juguetones.

“Mi arte se enfoca principalmente en la ilustración arquitectónica”, Hao le dice a My Modern Met. “Especialmente me encanta pintar la vista frontal de tiendas, restaurantes y casas. La parte más divertida de crear arte (para mí) es agregar elementos imaginarios a esta realidad relativamente simple. Agregar enredaderas, animales, placas colgantes de tiendas, macetas, etc. realmente le da vida a un dibujo”. Al combinar la naturaleza con el paisaje urbano, Hao crea una estética irresistible que nos recuerda mucho a Studio Ghibli.

“También disfruto cambiando las estructuras de cada lugar o combinando partes de diferentes tiendas para crear una nueva. A veces, cuando miro una foto de referencia, me imagino qué pasaría si esta tienda de ramen fuera en realidad una librería. Así empezaría a ‘remodelar' la tienda en mi lienzo”, explica Hao. Como resultado de sus experimentos y atención al detalle, sus ilustraciones digitales están llenas de vida. Es como si cada edificio fuera visitado por muchas personas todos los días.

Puedes comprar impresiones del trabajo de Hao en su tienda en línea, y sigue a la artista en Instagram para estar al día con sus más recientes ilustraciones.

La artista Angela Hao captura el encanto de las tiendas y restaurantes de Japón en sus ilustraciones.

La artista encuentra inspiración recorriendo las calles de Tokio y Osaka en Google Street View.

Después, le da a estos lugares algunos toques de ensueño, como plantas y animales.

My Modern Met obtuvo permiso de Angela Hao para reproducir estas imágenes.

