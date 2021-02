Diseñadora crea una baraja de cartas de raza y género neutro

En una baraja de cartas tradicional, los reyes valen más que las reinas y las reinas valen más que las jotas. Sin embargo, este concepto puede parecer un poco anticuado en un mundo en el que muchos aspiran a la igualdad de género. Por ello, Indy Mellink, de 23 años de edad, decidió diseñar una nueva baraja de cartas que fuera verdaderamente inclusiva. La diseñadora, quien reside en los Países Bajos, creó las cartas GSB—una baraja con cartas de oro, plata y bronce (o GSB, por sus iniciales en inglés) en vez de reyes, reinas y jotas.

Mellink tuvo la idea para este proyecto en junio de 2020, mientras jugaba cartas con su familia durante el confinamiento. “Me gusta mucho jugar con mi familia y amigos, jugamos juegos de cartas y de mesa, pero también me gusta diseñarlos”, le dice a My Modern Met. “Así que en el verano, durante el confinamiento en los Países Bajos, estaba ideando uno de mis nuevos juegos de cartas; y mientras pensaba en la explicación, lo que me vino a la mente fue: ‘Ok, la jerarquía estándar de rey, reina y jota'. Cuando dije eso me detuve y algo hizo clic en mi cabeza, como: ‘¿Qué estoy diciendo?'”. Al cuestionarse por qué ciertas cartas con género valen más que otras, Mellink decidió diseñar un sistema alternativo.

El género no es el único problema de los naipes tradicionales—la raza también lo es. “Cuando pensaba en jerarquías alternativas, empecé con cartas de Rey/Reina o Príncipe/Princesa, pero eso sigue ciñéndose a las personas de género binario, y luego también me di cuenta de que la realeza siempre era blanca”, recuerda Mellink. “Así que quise alejarme de la gente en general en la jerarquía para hacerlas lo más inclusivas posible”. Mellink se decidió por crear tarjetas marcadas con barras de oro, monedas de plata e iconos de escudos de bronce. Dice: “Todo el mundo lo conoce ya por el deporte, y es traducible a todos los idiomas”. El resto de las cartas numeradas siguen siendo las mismas que las de una baraja tradicional.

Mellink diseñó los nuevos naipes ella misma, e inicialmente encargó cuatro barajas para probarlos. “A mis amigos y familiares les gustaron tanto que también querían una. Así que hice una nueva orden de unas 50 solo para vendérselas a ellos, pero empezó a extenderse enormemente, así que pedí un lote de 500 y luego todo empezó a crecer a partir de ahí”.

Las cartas GSB están diseñadas como una alternativa a la baraja tradicional, no como un sustituto. “Me gustaría subrayar que nunca he pretendido polarizar a la gente ni culparla de ser sexista o racista”, dice Mellink. “Mi madre me educó para ser una persona abierta y considerar siempre mis opciones. Por eso diseñé estas tarjetas. Para dar a la gente una opción”.

Descubre más sobre la baraja GSB aquí, donde también puedes comprar tu propia baraja.

Indy Mellink, de 23 años de edad, diseñó una nueva baraja inclusiva con cartas de raza y género neutro.

La baraja de cartas GSB reemplaza a los reyes, las reinas y las jotas con cartas de oro, plata y bronce.

El resto de la baraja se mantiene igual.

GSB Playing Cards: Sitio web | Facebook | Instagram

Indyozie: YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de GSB Playing Cards / Indyozie para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Esta ingeniosa baraja incluye consejos que te convertirán en el rey o la reina de la fotografía

La fascinante historia de las cartas del tarot: de un famoso juego de cartas a un ritual místico

La lotería mexicana: conoce la historia de este icónico juego de azar