Hombre que creció sin sus padres adopta a tres niños para ser el papá que siempre quiso tener

Un hombre de 34 años llamado Barry Farmer creció sin sus padres y conoce bien las secuelas que deja esto. Su mamá y papá no podían cuidar de él, pero su abuela Cora decidió hacerse cargo de él cuando tenía 5 años, y así encontró el hogar amoroso que tanto necesitaba. Inspirado por su bondad, Farmer le abrió su corazón y las puertas de su casa a niños en el sistema de acogidas de Estados Unidos. Cuando cumplió 20 años, este hombre de Virginia se convirtió en padre adoptivo, y ha criado a tus tres hijos como papá soltero.

Farmer, anfitrión del programa de radio The Barry Farmer Morning Show, empezó a recibir menores en su casa un año después de obtener su licencia del sistema de acogidas. El primero fue un adolescente de 16 años que pasó seis meses con Farmer, y dos meses después, Farmer recibió otra llamada. “Me preguntaron si quería probar con otro adolescente o con un niño de 7 años”, recuerda Farmer. “[Pensé] ‘¿Por qué no intentamos con el de 7 años y vemos qué pasa?’. Parecía que podía ser un poco más activo y podría llevarlo a lugares”. Farmer no sabía nada sobre el niño, llamado Jackson, pero decidió conocerlo.

“Este niño, en mi cabeza, era negro”, recuerda Farmer. “Cuando llegué allí, era el niño blanco más blanco con el que había trabajado”, continúa. “Pensé: ‘Vaya, esto va a ser interesante. Porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo'”. A pesar de esto, los dos formaron un vínculo inmediato, y Farmer comprendió que Jackson solo necesitaba una familia. “Era muy cariñoso”, recuerda Farmer. “Solo quería abrazos y llamarme ‘papá'”.

El plan era que Jackson fuera adoptado por otra familia, pero cuando dejó la casa de Farmer, se extrañaron mucho. Fue entonces cuando Farmer, que tenía solo 22 años en ese momento, decidió adoptar a Jackson. “Eres responsable de la vida de otra persona a propósito”, dice. “Empezamos como verdaderos extraños, construimos un vínculo en seis meses en el que nos sentimos lo suficientemente cómodos como para ser padre e hijo”.

Poco después de finalizar la adopción de Jackson en 2011, Farmer ya estaba pensando en ampliar su familia. “Estábamos de camino de regreso del juzgado y escuché una vocecita en el asiento trasero que decía: ‘¿Voy a tener un hermano?' Y yo dije: ‘Me convertí en tu padre hace 30 minutos, ¿podemos calmarnos un poco?'”, relata Farmer. “Una vez que empecé a cuidarlo, [noté que sí] necesitaba un hermano”.

En 2013, Farmer adoptó a Xavier, que entonces tenía 11 años. Luego, en poco más de un año, le dio la bienvenida a Jeremiah, de 4 años, a la familia y luego lo adoptó oficialmente en 2016. Jackson ahora tiene 19 años, Xavier, 17 y Jeremiah, 11. La familia disfruta de viajar por carretera a lo largo de la costa este y explorar nuevos lugares. “Nos reímos mucho”, dice Farmer. “Eso realmente nos unió a todos. Cada vez que lo hacíamos, conocían a algunos miembros de mi familia en el camino”.

Ser padre ha sido increíblemente gratificante para Farmer. “La paternidad ha sido todo lo que había imaginado porque soy el padre que me hubiera gustado tener cuando era pequeño”, afirma. “Me involucro, estoy allí cuando mis hijos se van a dormir y cuando se despiertan”. El orgulloso padre agrega: “Soy su mayor animador y los impulso a alcanzar sus metas. Intento no perder el ritmo de sus vidas. Me tomo muy en serio la responsabilidad de ser su padre y nunca doy nada por sentado”.

Farmer quiere alentar a otras personas a que consideren la adopción, especialmente para los niños mayores que a menudo son pasados por alto. “Hay cientos de miles de niños que necesitan tener hogares permanentes y cerrarle la puerta a su traumático pasado; necesitamos que cientos de miles de personas den un paso adelante y los ayuden”, dice. “No hay que temer a los niños mayores en Estados Unidos que están esperando sus hogares permanentes. Necesitan su comprensión, su compasión y su guía”.

A continuación, mira las fotos de Farmer y sus hijos. Puedes conocer más sobre su historia en su sitio web.

Este es Barry Farmer y sus tres hijos adoptivos, Jackson (19 años), Xavier (17) y Jeremiah (11).

Farmer fue criado por su abuela Cora, quien lo acogió porque sus propios padres no podían cuidarlo.

Inspirado por la bondad de su abuela, se convirtió en padre adoptivo cuando tenía solo 20 años.

Adoptó a Jackson en 2011 y luego adoptó a Xavier y Jeremiah.

Él ha criado a sus tres hijos como padre soltero y quiere animar a otros a que consideren acoger y adoptar niños.

Barry Farmer: Sitio web | Facebook | Instagram

h/t: [Today]

Todas las imágenes por Barry Farmer.

