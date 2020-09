Un pedazo de cinta adhesiva inspira a un artista a crear ilustraciones ingeniosas

Un pedazo de cinta adhesiva puede parecer una fuente de inspiración inusual para un proyecto de dibujo; sin embargo, para Bas Goverde (mejor conocido como Mr. Babbel), es el punto de partida perfecto. Después de ver un trozo de cinta o un pedazo de papel arrugado, este diseñador gráfico los transforma en una colorida variedad de personajes. Si conoces la fuente de inspiración original, puedes ver su esencia en las obras de Goverde; sin embargo, tampoco es indispensable para disfrutar sus creaciones, ya que sus dibujos digitales destacan por sí solos.

Como muchas personas, Goverde experimenta la pareidolia, el fenómeno psicológico que hace que veamos rostros humanos en cosas inanimadas, como las nubes. “Cada vez que llegaba a mi cobertizo”, le cuenta a My Modern Met, “veía el trozo de cinta adhesiva y siempre veía un rostro en él, y un mago”. El día que también vio a un gato, supo que necesitaba dibujar a todos estos personajes. “Empecé a dibujar en serio hace un año y medio (realmente me senté todos los días durante unas horas y me deshice de todas las otras distracciones), y me pareció un ejercicio divertido para mejorar mis resultados “.

Goverde compartió sus dibujos basados en el trozo de la cinta adhesiva en Reddit, donde obtuvo miles de votos positivos. “Entre todos los mensajes, alguien envió una foto de un trozo de papel, e inmediatamente vi a un hombre y una rata. Entonces, pensé en intentar volver a concentrarme en el dibujo. Imaginé al pájaro poco después de dibujar al hombre y la rata”.

Aunque este divertido desafío de dibujo tiene poco tiempo de haber comenzado, Goverde ya está trabajando en más versiones. “Ya tengo el dibujo en líneas y colores base”, explica. “Y esta vez también es con un material reconocible: ¡papas fritas!”

Bas Goverde hace divertidos ejercicios de dibujo con los que transforma objetos inusuales e inanimados en personajes ilustrados.

Bas Goverde: Instagram | Reddit | Redbubble

My Modern Met obtuvo permiso de Bas Goverde para reproducir estas imágenes.

