20+ De nuestros memes favoritos de Bernie Sanders durante la investidura de Biden

Out on the town having the time of my life with a bunch of friends pic.twitter.com/Qu7UpVTKgQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 20, 2021

La 59º investidura presidencial de Estados Unidos fue histórica en muchos sentidos, pero uno de nuestros momentos favoritos surgió gracias a Bernie Sanders. Al igual que los otros asistentes al evento, el senador de Vermont estaba preparado para un día helado en Washington, D.C. (donde incluso llegó a nevar un rato). Sanders llevaba puesto un abrigo impermeable con guantes tejidos, un regalo de una maestra de Vermont. En comparación con los elegantes abrigos que usaron los otros invitados, el atuendo de Sanders llamaba la atención por lo práctico que era. Pero el senador también llamó la atención por otra razón. Mientras se encontraba sentado solo y manteniendo una sana distancia, Sanders cruzó los brazos y los colocó sobre sus piernas, y la gente en internet rápidamente se vio identificada.

Poco después de que surgiera la ahora icónica imagen de Sanders, muchas personas empezaron a colocarlo en todo tipo de memes graciosos. En uno de ellos aparece sentado en el metro de Nueva York. En otro, parece escuchar una de las largas historias de Forrest Gump. Pero algunos de nuestros favoritos son lo que tienen que ver con historia del arte, como el que coloca a Sanders en Nighthawks, la icónica pintura de Edward Hopper, o en Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, la obra maestra de Georges Seurat.

Con la calidad, cantidad y diversidad de estos memes, nos queda claro que Sanders puede ir a donde sea. Sigue hacia abajo para ver algunas de nuestras versiones favoritas del meme de Bernie Sanders… hasta ahora.

Bernie Sanders se convirtió en un meme gracias a una foto que le tomaron en la investidura presidencial. La gente en internet empezó a colocar a Bernie sentado en todo tipo de situaciones:

Bernie Sanders cameo in Forrest Gump pic.twitter.com/HUBejIgi1k — єℓ ∂υ∂єяιиο (@IamSegni) January 21, 2021

Bernie on the iron throne pic.twitter.com/0uK4YvonHx — Stimmy Hendrix (@rocczar) January 21, 2021

And just like that #seashantytok has been replaced with Bernie Sanders memes. It's the circle of life. pic.twitter.com/EW7HwVegli — Dave O'Connor (@daveohsee) January 21, 2021

I am now whole. pic.twitter.com/mQEE8pNrh2 — wynter mitchell rohrbaugh (@wyntermitchell) January 22, 2021

“If I wanted to sit and watch a bunch of bad routines, I'd go back to congress!” pic.twitter.com/rl0CG0x5Tc — Muppet History (@HistoryMuppet) January 20, 2021

Bernie on the moon pic.twitter.com/uFtw3AGG4n — Ryan (@ryanimal34) January 21, 2021

Algunos gifs clásicos también fueron transformados para unirse a la diversión.

View this post on Instagram A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies)

Algunos de nuestros memes favoritos insertan a Sanders en momentos de la historia del arte.

New take on a classic American mood @artinstitutechi pic.twitter.com/C8PeNZRD4l — Michael Lobel (@mlobelart) January 21, 2021

And finally, Interior of a room with a young man seated at a table. And Bernie. pic.twitter.com/8sQsEfpgoh — Ashmolean Museum (@AshmoleanMuseum) January 21, 2021

Guys I made one Joseph Kosuth

One and Three Chairs

1965 pic.twitter.com/9WmXkLGRFS — Maura Callahan (@_maura_callahan) January 21, 2021

Okay, who photoshopped Bernie in a painting of Seurat? SAJSKSJSJS pic.twitter.com/o03PRz2tCs — .psd | chillin like a villain (@alexthepizzaboi) January 21, 2021

