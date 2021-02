Un hermoso búho de las nieves visita Central Park por primera vez en 130 años

Tiene patas esponjosas, ojos color ámbar y plumas elegantes. ¿Sabes qué es? La nueva estrella de Central Park. Un magnífico búho de las nieves se posó en los campos de béisbol North Meadow en Manhattan la mañana del 27 de enero de 2021. La cuenta de Twitter Manhattan Bird Alert, que rastrea los avistamientos de aves en toda la ciudad, corrió la voz. Los ornitólogos aficionados acudieron en masa al parque para verlo; no obstante, ellos no eran los únicos emocionados. Toda la ciudad se alegró de oír la noticia, ya que es la primera vez desde 1890 que un búho de las nieves aparece en Central Park.

Este avistamiento fue una oportunidad única para ver a esta criatura a unos metros de distancia. Los búhos de las nieves prefieren entornos rurales y más fríos, y se les puede ver en el norte del estado de Nueva York durante el invierno e incluso ocasionalmente en Long Island. Otros distritos de Nueva York a veces atraen a estos elegantes visitantes—uno incluso apareció en Julio en Riker's Island. Gracias a la larga historia de la observación de aves en Central Park, se pudieron consultar los registros de avistamientos de aves hasta la fecha del último avistamiento conocido hace exactamente 130 años. Supuestamente, 1890 fue un año excepcional para los avistamientos de este miembro de la familia de las rapaces a lo largo de la costa este.

Con base en sus marcas negras, los expertos identificaron al búho de las nieves como una hembra joven. Esta especie se alimenta roedores pequeños, pero también puede cazar mamíferos más grandes como los conejos. Aunque la lechuza solo estuvo un rato en el parque, nunca se quedó sin compañía. Los emocionados neoyorquinos la observaron desde lejos, resguardada por la cerca del campo de béisbol que estaba cerrado por el invierno. De acuerdo con el The New York Times, el Departamento de Parques solo tuvo que interferir una vez para evitar que la multitud molestara al búho.

La elegante lechuza no tuvo mucha suerte con las aves locales. Un halcón de cola roja de actitud territorial voló cerca para intentar ahuyentarla, pero no se asustó mucho. Solo tuvo que batir sus alas para para ahuyentar a un grupo de cuervos que también se opusieron a su presencia. Las rapaces, como los búhos de las nieves, a veces cazan cuervos, lo que genera una hostilidad natural.

De acuerdo con Paul Sweet, gerente de la colección de ornitología en el Museo Americano de Historia Natural que se encuentra a unos pasos del parque, esta competencia probablemente apresuró la partida del búho a una zona menos urbana. Aunque estuvo en Central Park por poco tiempo, el búho de las nieves encantó a Nueva York (y al mundo) tanto como el búho que llegó a Nueva York en el árbol de Navidad del Centro Rockefeller. Esperemos que el próximo avistamiento de un búho especial no tome tanto tiempo.

Un búho de las nieves fue visto en Central Park por primera vez desde 1890.

@BirdCentralPark

We were also part of the lucky crowd that enjoyed our beautiful visitor today.⁰

We were more welcoming than some.

Wonderful experience. 🙂 pic.twitter.com/t5k6IkeKcc — Michael Smith (@emeseditorials) January 27, 2021

La joven lechuza atrajo a una multitud de fans de las aves que la vieron desde lejos en un campo de béisbol.

Snowy owl in Central Park!!!!! Spent my lunch today (27Jan2021) ogling this beauty with the throng of fellow birding paparazzi. #birdcp #birdnerd #snowyowl #nikonphotography pic.twitter.com/XxWS2flUEW — EJ Bartolazo (@ejbarto1) January 28, 2021

El búho fue molestado por un halcón de cola roja y una bandada de cuervos, quienes lo vieron como un intruso.

Once in a lifetime appearance of the Snowy Owl in NYC Central Park, North Meadow yesterday (1/27/21). A video clip of the owl being harassed by the very loud crows and not moving an inch. #birdcp #SnowyOwl pic.twitter.com/OPaVGMQva9 — Vee Nabong (@VenusNabs) January 29, 2021

Los búhos de las nieves aparecen en áreas costeras o rurales de Nueva York durante el invierno, pero a veces también aparecen en la ciudad. En julio de 2018, uno apareció en Riker's Island.

Four more of the latest celeb-‘birdy’ snowy owl in Central Park (NYC) seen yesterday (27Jan2021). One of the crows being a nuisance,stretching her wings, shrugging off the haters and displaying her displeasure of a nearby Cooper’s hawk. #birdcp #birdnerd #nikonphotography #owls pic.twitter.com/0he6zcBzW8 — EJ Bartolazo (@ejbarto1) January 29, 2021

Las imágenes inundaron Twitter y la lechuza fue noticia en todo el mundo.

Here are my obligatory contributions to the snowy owl photos. I took a break from work to see the second ever recorded snowy owl in Central Park (the last was in 1890). #birdcp pic.twitter.com/qbRLIqTCvs — Ben Stadler (@TheBenStadler) January 28, 2021

Nadie sabe cuándo volverá un búho de este tipo al parque, pero por ahora esta encantadora criatura emplumada ha cautivado a Nueva York.

