Flamenco reaparece en Texas 17 años después de escaparse de un zoológico en Kansas

En una historia que parece sacada de una película de Disney, un flamenco africano que escapó de un zoológico de Kansas hace 17 años ahora se la pasa muy bien en la naturaleza. El flamenco —conocido como Núm. 492 por el número que lleva en la banda de su pata— había sido visto por última vez en 2019, y acaba de hacer una nueva aparición. Un pescador y un guía de vida silvestre local reportaron el avistamiento en la costa de Texas.

Pero ¿cómo llegó este flamenco africano a Texas? La historia empieza en 2003, cuando Núm. 492 y 39 de sus amigos llegaron al Zoológico del Condado de Sedgwick en Wichita, Kansas, desde Tanzania. Todo iba bien hasta que un día ventoso de 2005, varios visitantes del zoológico vieron a dos flamencos —Núm. 492 y Núm. 347— salir de su recinto. Como ambos flamencos ya eran adultos cuando llegaron al zoológico, el personal decidió no cortarles las alas, ya que eso hubiera sido cruel. En cambio, habían logrado mantenerlos en el suelo recortando sus plumas de forma anual. Esto les impide volar y es tan inofensivo como un corte de cabello, explicó el curador de aves del zoológico en 2018.

Afortunadamente (para las aves, al menos), los cuidadores no vieron las señales de que las plumas de Núm. 492 y Núm. 347 ya necesitaban su corte anual. Así que cuando salieron de su recinto y el personal intentó acercarse a ellos sin asustarlos, ambos flamencos se alzaron al vuelo. Se quedaron cerca del zoológico por una semana hasta que el 4 de julio desaparecieron. Rápidamente se separaron, algo inusual porque los flamencos adoran estar acompañados. Núm. 347 se dirigió en dirección norte hacia Michigan y es probable que no haya sobrevivido al invierno, ya que nunca se volvió a saber nada de él.

Sin embargo, Núm. 492 encontró un entorno más favorable en Texas e incluso se alió con un flamenco caribeño que probablemente llegó allí con una tormenta. Este par se mantuvo unido por muchos años, aunque no se les ha visto juntos desde 2013. Por su parte, Núm. 492 —que ha recibido el apodo de Pink Floyd por parte de las autoridades texanas— hace alguna aparición cada ciertos años. Su último avistamiento fue en 2019 en la costa de Texas, aunque también ha sido visto en Wisconsin y Luisiana a lo largo de los años.

En 2007, el personal del zoológico confirmó que no intentarían recapturar a Núm. 492 (cuyo sexo se desconoce, ya que no se le había hecho un examen de ADN al momento de su huida). Un portavoz del zoológico explicó: “No hay una forma fácil de capturar al ave. Solo perturbaría la vida silvestre en el lugar donde se ha encontrado y posiblemente podría hacer más daño al pájaro que dejarlo solo”.

Así, Núm. 492 sigue viviendo sus días en libertad y podría seguir así por muchos años más. Los flamencos en estado natural pueden vivir hasta 40 años. Esperemos que este amigo disfrute de su primavera en Texas y que tenga una vida larga y próspera.

