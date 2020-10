Canada prohibirá las bolsas, cubiertos y otros plásticos de un solo uso a partir de 2021

El gobierno canadiense ha publicado una lista de los artículos de plástico de un solo uso que quedarán prohibidos a finales de 2021. Las restricciones incluyen artículos de uso común como popotes, agitadores de café, anillos para bebidas, cubiertos de plástico, recipientes de comida para llevar y bolsas de plástico. Este paso es solo una de los muchas propuestas que buscan ayudar a Canadá a decirle adiós a los residuos plásticos para el año 2030.

¿Qué tanto afectan los plásticos de un solo uso a nuestro planeta? Un estudio de National Geographic señala que si la producción de plásticos fuera un país, tendría el cuarto lugar en emisiones de carbono. No obstante, el carbono no es el único problema: los plásticos rara vez son reciclables, y si lo son, el proceso casi nunca se hace correctamente. Además de estos claros problemas ambientales, la producción de muchos artículos de plástico de un solo uso incluye toxinas agresivas que afectan la salud humana.

La pandemia de COVID-19 también plantea serias dudas sobre la prohibición de los plásticos, ya que las restricciones sanitarias exigen cada vez más plástico. Sin embargo, el ministro canadiense de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jonathon Wilkinson, cree que el plástico no es necesario para mantener prácticas seguras. Wilkinson también compartió información sobre el origen de esta prohibición, y señaló que los elementos de la lista se seleccionaron porque sus alternativas sostenibles ya son utilizadas por gran parte de la población.

Los propietarios de pequeñas empresas y otras personas afectadas de manera desproporcionada por esta prohibición no confían del todo en su efectividad, pues señalan que el problema del carbono es mucho mayor que unos cuantos artículos y que la huella de carbono de una bolsa reutilizable es a menudo más alta que la de una bolsa de plástico. Los estudios sobre el carbono no mencionan otras distinciones importantes como el efecto de las bolsas de plástico en los animales marinos, los impactos en la salud de quienes usan bolsas de plástico y especialmente de aquellos involucrados en su producción, o la gran cantidad de bolsas de plástico que se desechan. Por el contrario, a otros grupos les preocupa que la prohibición no sea lo suficientemente progresiva: creen que el gobierno no ha actuado con rapidez y preferirían restricciones más estrictas en todos los plásticos.

De cualquier forma, las restricciones al plástico promulgadas en otros países del mundo parecen llegar a la misma conclusión: prohibir el plástico de un solo uso puede no parecer la respuesta ideal, pero produce resultados positivos en la dirección correcta.

La prohibición del plástico de un solo uso en Canadá busca ayudar al país decirle adiós a los desechos plásticos para el 2030.

Prohibir los plásticos de un solo uso puede no parecer la respuesta ideal, pero produce resultados positivos en la dirección correcta.

h/t: [CTV News]

