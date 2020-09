Estas imágenes abarrotadas exploran los espacios urbanos y la interacción humana [Entrevista]

Por casi 40 años, el fotógrafo brasileño Cássio Vasconcellos ha usado su cámara para capturar su visión del mundo. Después de trabajar durante muchos años como un fotoperiodista reconocido, Vasconcellos le ha dado un giro a su carrera para dedicarse a proyectos personales y exposiciones. Esto incluye Collectives, una serie continua de imágenes espectaculares que obliga a los espectadores a pensar en el uso que hacen del espacio.

Desde 2008, Vasconcellos ha utilizado su amor por la fotografía aérea para crear fotomontajes complejos. En las fotos terminadas, construcciones y objetos hechos por el hombre se esparcen por la escena. Desde carreteras entrelazadas hasta filas de vehículos cuidadosamente estacionados, cada imagen es un laberinto de actividad.

“Collectives es el resultado de una necesidad de compartir una mirada crítica por parte del artista, quien a través de su peculiar punto de vista plantea cuestiones importantes como la forma de ocupación del planeta, el esquema macro industrial existente para cubrir las necesidades de la sociedad, la ocupación de tierra, entre otros”, escribe Mariana Ferman. “A través de esta serie, Cássio pretende abordar de manera contundente, de pequeña a gran escala, el tema de la globalización y la explosión de los bienes de consumo, especialmente en las grandes ciudades”.

Al unir miles de fotografías individuales, Vasconcellos crea mundos de fantasía que se ven lo suficientemente reales como para engañar a nuestros ojos; y al hacerlo, da a los espectadores una pausa sobre las marcas que los humanos dejan en el mundo. Hermoso, estimulante y surrealista, Collectives es un llamado a la humanidad a pensar en cómo interactúamos con el planeta.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Vasconcellos sobre cómo se inició en la fotografía, la parte más difícil de Collectives y lo que espera que la gente se lleve de la serie. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Cómo te iniciaste en la fotografía?

Comencé a los 15 años en un viaje con mi papá y nunca me detuve. Fue algo sobrenatural y no sabría hacer otra cosa que no fuera la fotografía. Mis padres me animaron mucho al principio, especialmente mi padre, quien trabajaba en las artes.

¿Qué inspiró la serie Collectives?

Mi inspiración para la serie Collectives es precisamente lo que he visto que está sucediendo a nuestro alrededor: la inmensa cantidad de cosas y espacio que la humanidad necesita para vivir en el planeta en nuestra época. Da miedo, especialmente la cantidad de desperdicios y chatarra que producimos, y eso me impresiona mucho. En las imágenes, todas construidas a partir de cientos o miles de fotografías aéreas que tengo en mi colección, reinterpreto todo lo que veo. Es mi percepción y, por tanto, un retrato de lo que creo que simboliza nuestra época.

¿Qué tipo de investigación realizas para producir tus imágenes?

Investigo mucho en Google Earth para descubrir lugares interesantes, además de los que ya conozco por mi experiencia en fotografía aérea.

¿Qué es lo más difícil de este proyecto?

El gran desafío de crear este tipo de imágenes, además de la complejidad técnica y la increíble cantidad de tiempo que toman, es juntar todas estas fotografías diferentes y construir un paisaje que luzca muy creíble y que haga pensar al espectador que realmente existe.

Airport, por ejemplo, requirió un año y unas 800 horas de trabajo frente a la computadora, empezando por la toma de las imágenes, que en sí mismas ya eran difíciles. Tuve que volar sobre diferentes aeropuertos y fotografiar siempre desde un ángulo muy difícil, que es de 90 grados mirando hacia abajo. El montaje en la computadora también fue extremadamente complejo, ya que tengo que hacer coincidir las luces y las proporciones de todos los elementos. Pero al final, este aeropuerto parece existir realmente, incluso con su extraña arquitectura.

¿Qué aprendiste o qué fue lo que más te sorprendió durante la creación de Collectives?

Solemos decir que el arte imita la vida, pero me quedé muy impresionado cuando vi un artículo en los periódicos y vi que la vida también imita al arte. En este caso, vi una “imitación” de mi primer trabajo en esta serie. En 2008, construí una imagen gigantesca, de 2,2 x 12 metros, que parecía un patio con 50,000 vehículos, algo completamente impensable y nunca visto.

La idea era crear algo surrealista, creíble por la calidad del montaje fotográfico; pero, por el tamaño de lo que se representaba, imposible de existir. Y en 2018, vi en el periódico esta imagen de un área aún más grande en el desierto estadounidense que se estaba utilizando para almacenar autos VW diesel. La realidad superó con creces lo que pensé que era posible.

¿Cómo esperas que estas fotos cambien la forma en que la gente piensa sobre el paisaje urbano?

Espero que estas imágenes puedan ayudar a otras personas a reflexionar mejor sobre nuestra forma de vida actual y las muchas cicatrices distintas que dejamos en el planeta.

¿Qué sigue para ti?

Ahora estoy trabajando en otra imagen de la serie Collectives, aprovechando la cuarentena para dedicarme a tiempo completo a esta nueva imagen, que será mi obra más grande y compleja.

My Modern Met obtuvo permiso de Cássio Vasconcellos para reproducir estas imágenes.

