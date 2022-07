Astrofotógrafo plasma los Pilares de la Creación con un telescopio de 500 dólares

Cuando el Telescopio Espacial Hubble fotografió los Pilares de la Creación de la Nebulosa del Águila en 1995, la imagen le dio la vuelta al mundo. Este fascinante vistazo a una región del universo en el que nacen muchas estrellas se convirtió en un clásico instantáneo de la astrofotografía. Recientemente, Andrew McCarthy, un apasionado de esta práctica, tomó su propia imagen de la Nebulosa del Águila, pero en lugar de valerse de un telescopio espacial de 16 mil millones de dólares como el de la NASA, simplemente usó un telescopio newtoniano de 12 pulgadas que le costó 500 dólares, junto con una montura de seguimiento y algunas otras piezas de equipo. Al ponerlas lado a lado, podemos ver que la foto de McCarthy es asombrosa.

Si bien su imagen tiene una vista más amplia de la nebulosa, los “pilares” son bastante visibles en el centro de la composición. Para que destaquen aún más, McCarthy tomó la decisión creativa de eliminar las estrellas en la posproducción. Al hacerlo, nos permite sumergirnos en la atmósfera rica y misteriosa de la nebulosa. Se necesitaron unas ocho horas de tiempo de exposición durante varias noches para lograr la imagen que buscaba. Y mediante el uso de filtros de banda estrecha, eliminó la contaminación lumínica y obtuvo una paleta de colores muy parecida a la del Hubble.

La Nebulosa del Águila es un sujeto al que McCarthy ha vuelto una y otra vez. Cada vez puede verse diferente según los filtros utilizados y las elecciones de posproducción realizadas, pero los resultados siempre son espectaculares. Al compartir estas imágenes con el mundo, McCarthy nos recuerda que no se necesita un telescopio construido por la NASA para fotografiar escenas increíbles del espacio exterior.

Si te gustaría tener esta imagen, McCarthy tiene impresiones a la venta en su sitio web.

The pillars are about 4-5 light years tall- so you have an idea of the scale here. Our entire solar system wouldn't even be a pixel in this image.

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) July 4, 2022