Artista digital fusiona rostros de famosos para crear “celebridades combinadas”

A primera vista, estas fotos parecen retratos normales de celebridades; sin embargo, al poner atención, notarás que tienen algo raro. El artista digital francés Benji (mejor conocido como @morphy_me) toma las caras de dos celebridades y los combina para crear un rostro nuevo. Así es, ¡ninguna de esas personas existe!

Benji no utiliza aplicaciones populares de edición como FaceApp. En cambio, usa Photoshop para crear estas fusiones magistrales. Desde Winona Ryder combinada con Natalie Portman y Benedict Cumberbatch con rasgos de Robert Pattinson, cada mash-up se ve tan real que da algo de miedo. El creciente portafolio de Benji visualiza un mundo alternativo, donde las celebridades no son exactamente como las conocemos.

Este prolífico editor abrió su cuenta de Instagram en 2015 para compartir sus primeras imágenes de celebridades combinadas con el mundo. Ahora, con 104,000 seguidores, no puede creer que su arte digital se haya vuelto tan popular. “Siempre me ha gustado editar”, Benji le dice a My Modern Met. “Me encanta jugar con los parecidos que puede haber entre las celebridades, pero también me gusta jugar con la mente de las personas”. Continúa, “creo que algunas de mis ediciones son inquietantes, hermosas y divertidas. Es realmente interesante ver cómo las personas reaccionan de manera diferente a ellas”.

Echa un vistazo a los mash-ups de celebridades de Benji a continuación y explora el resto de su portafolio en Instagram.

Benji (de @morphy_me) toma los rostros de dos celebridades y los combina para crear una cara nueva.

¿Puedes adivinar de quién son los dos rostros en estas imágenes?

Benji / Morphy_Me: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Benji / Morphy_Me para reproducir estas imágenes.

