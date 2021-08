Hermosas pinturas al óleo capturan la belleza de paisajes en diferentes partes del mundo

La artista Courtney Myers, quien reside en Atlanta, viaja por el mundo a través de sus pinturas al óleo. En enero de 2021 completó una hermosa pieza de la isla de Skye en Escocia; desde entonces ha “visitado” otros cuatro países, retratando algunos de sus paisajes más icónicos en el lienzo.

“Los paisajes han sido mi pasión en los últimos años y pintar paisajes de diferentes países me llamaba mucho la atención”, explica Myers a My Modern Met. “Había algunos países que me apasionaban y que había elegido de antemano, como Estados Unidos (de donde soy), Escocia (de donde es mi familia) y México (de donde es mi marido). El resto de los países los elegí en base a las sugerencias de mis seguidores en Instagram”.

Hasta ahora, Myers ha creado cuadros de Escocia, México, Nueva Zelanda, Canadá y, más recientemente, Tanzania. Cada uno de ellos se centra en una parte concreta de la geografía del país. El cuadro de Canadá, por ejemplo, ilustra una impresionante vista en el Parque Nacional de Gros Morne, en Terranova y Labrador, mientras que el de México retrata la icónica parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel de Allende.

“Los cuadros restantes incluyen Italia, Alemania, Australia, China, Brasil, Nepal y Estados Unidos”, continúa Myers. “En última instancia, mi objetivo es crear cuadros de paisajes que representen a cada país. Como solo llevo unos tres años pintando, también estoy tratando de ampliar mi portafolio y mejorar mis habilidades; siento que cada cuadro me ha enseñado algo único”.

Puedes adquirir pinturas originales e impresiones a través de la tienda de Etsy de Myers, y mantente al día con sus últimas creaciones siguiendo a la artista en Instagram.

La artista Courtney Myers, quien reside en Atlanta, está trabajando en una serie de óleos que representan el paisaje de diferentes países.

Hasta ahora, ha completado cuadros de Escocia, México, Nueva Zelanda, Canadá y Tanzania.

