Esta ciclovía elevada en un bosque belga te invita a pasear entre los árboles

El nuevo proyecto de infraestructura pública Cycling Through the Trees (“Paseando en bicicleta entre los árboles”) consiste en una increíble ciclovía elevada que ofrece a los ciclistas una nueva perspectiva mientras pedalean por el bosque. El proyecto fue construido por BuroLandschap y De Gregorio & Partners como una adición única al sistema de ciclopistas en Limburg, Bélgica. Los diseñadores elevaron esta ciclopista para crear una elegante estructura circular que ofrece impresionantes vistas de la reserva natural de Pijnven.

“Los árboles eran, por supuesto, muy importantes”, afirma Pieter Daenen, fundador de BuroLandschap. “Después de todo, andar en bicicleta entre los árboles ya no tendría sentido si los árboles fueran dañados o destruidos después de la construcción de la estructura”. La forma circular del camino ayudó a preservar el objetivo ambiental detrás del diseño. El equipo instaló una grúa en el centro del círculo que ayudó a construir la estructura sin resultar invasiva para los árboles y la vida vegetal a su alrededor. Aunque algunos árboles tuvieron que ser cortados o podados para dejar espacio para la ruta, fueron reutilizados para crear refugios y espacios de descanso cerca del camino circular principal.

Si bien la vista desde los senderos superiores es excelente, Cycling Through the Trees también hace que andar por debajo de la estructura sea toda una experiencia estética. La plataforma elevada está sostenida por delgados pilares de acero que parecen mezclarse con los abetos que los rodean. Dado que los árboles no están espaciados regularmente en la naturaleza, los diseñadores dispersaron sus columnas en intervalos de uno, dos y tres metros. La variedad de espacios y el color marrón ayudan a mantener a los ciclistas inmersos en el mundo natural cuando pedalean por el sendero inferior.

Aunque definitivamente es un proyecto único, Cycling through the Trees no es la única ciclovía de este tipo. En 2016, Visit Limburg, la organización de turismo de esta provincia belga, también encargó Cycling through the Water, un proyecto similar para impulsar el turismo. ¡Estamos ansiosos por ver qué construirán a continuación!

Cycling Through the Trees es una increíble ciclovía elevada que permite a los visitantes andar entre las copas de los árboles en un bosque de Bélgica.

La estructura elevada está sostenida por pilares de acero altos y delgados que parecen mezclarse con los abetos que los rodean.

