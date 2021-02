Artista transforma su rostro en alucinantes ilusiones ópticas sin ayuda de Photoshop

Como muchos artistas, Dain Yoon disfruta trabajar con pintura. Sin embargo, en lugar de trabajar con un lienzo, Yoon pinta su propio cuerpo. Con ayuda de una extensa paleta de pinturas y pinceles, la artista aplica el pigmento a su piel para transformar su rostro en increíbles ilusiones ópticas. Sus creaciones van más allá de engañar a la vista, y son lo suficientemente convincentes como para hacerte creer que se ha transformado para siempre en su creación. ¿Lo más impresionante? Yoon logra todo esto sin usar Photoshop u otros programas de edición fotográfica.

En un inicio, Yoon solo se centraba en su rostro, pero su portafolio ha crecido y ahora incluye complejas que incorporan todo su cuerpo. En una creación, se convirtió en su computadora portátil; Yoon pintó parte de su rostro para que pareciera el teclado e incluso coloreó su cabello para que coincidiera con la pantalla. Pero en busca de nuevos temas y fuentes de inspiración, una de las últimas pinturas corporales de Yoon se inspiró en un viaje a la Fundación Barnes en Philadelphia. Ahí, Yoon vio la obra del Bosco y decidió crear una pieza inspirada en este pintor.

Yoon llama a su trabajo inspirado en el Bosco The Inferno of Earthly Delights (“El infierno de las delicias”). Esta obra con maquillaje presenta una escena idílica que cubre la mayor parte de su rostro pero llega a un foso ardiente en su barbilla y en su pecho. En última instancia, el significado detrás de la pieza parece abierto a interpretación. “Muchas veces, siento que es más difícil expresarme con palabras que a través de la pintura…”, le dice Yoon a My Modern Met.

Sigue leyendo para ver algunas de las piezas más recientes de Yoon.

La artista Dain Yoon crea increíbles ilusiones ópticas en su cuerpo.

A veces, es un objeto…

… y a veces, crea un patrón que se confunde con el entorno.

Dain Yoon: Sitio web | Instagram | Facebook | YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de Dain Yoon para reproducir estas imágenes.

