La declaración de Dolly Parton sobre Black Lives Matter ya es un mural en Nashville

En una entrevista con la leyenda del country Dolly Parton, la simpática superestrella hizo un comentario memorable acerca de las protestas raciales en Estados Unidos: “Entiendo que la gente se tenga que hacer ver y dar conocer, y claro que las vidas negras importan. ¿En serio pensamos que nuestros cu**s blancos son los únicos que importan? ¡Claro que no!”. La declaración de Parton no solo llegó a los titulares; también llamó la atención de la artista Kim Radford, quien inmediatamente se inspiró en ella.

La muralista de Nashville ya estaba haciendo una obra de Parton en el local de música The 5 Spot cuando se topó con un artículo con las palabras de Parton. “Miré su cita en particular, y fue un comentario tan descarado y sensible sobre algo que está causando mucha fricción en el aire ahora mismo”, le dijo Radford a un reportero local. “Y ella lo trató como siempre lo hace Dolly: con amor. Y fue simplemente perfecto”. Radford entonces incorporó la cita en su proyecto. El colorido mural muestra la brillante sonrisa de Parton, y su característico cabello rubio rizado lleno de volumen. Parton también está rodeada de flores y brillos, pero sobre ella encontramos su comentario sobre los manifestantes. Dos mariposas bloquean convenientemente la palabrota que hay en él.

Radford admite que todo fue una “feliz coincidencia” y no pudo evitar añadir más de la esencia de Parton al mural. “Quería que fuera una verdadera visualización de un ícono, [de] manera divertida, brillante y artística”, dice. “Es la representación de un ícono que tanto los estadounidenses como la gente de todo el mundo están orgullosos de conocer y amar su música”. Según Radford, el mural se ha convertido en un lugar popular entre los turistas y los amantes de las selfies, y es algo de lo que ella y otros miembros de la comunidad pueden estar orgullosos.

Así lucía el mural en sus etapas iniciales.

