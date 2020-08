Caesar, la llama “sin dramas”, acude a las protestas en Portland para dar abrazos

Lyra Conley hugs therapy llama Caesar McCool, known as the ‘No Drama Llama', at the site of protests against police violence and racial inequality in Portland, Oregon. More photos of the week: https://t.co/O9RKuGrRgp 📷 @SmileItsNathan pic.twitter.com/O3KwV8cLMv — Reuters Pictures (@reuterspictures) August 15, 2020

Las protestas en honor de George Floyd comenzaron hace dos meses en Portland, Estados Unidos. Estos eventos han pasado de vigilias pacíficas a intensos enfrentamientos con agentes federales. A pesar de la tensión, la policía y los manifestantes por igual han encontrado una fuente de gratitud en común: una llama de terapia conocida como Caesar The No Drama Llama o (“César, la llama sin dramas”). Caesar y su humano, Larry McCool, han participado en las marchas de Black Lives Matter en esta zona, y han ofrecido un respiro muy necesario en estas manifestaciones.

Tan solo este año Caesar y McCool han asistido a 10 protestas de Black Lives Matter en Portland. Ambos comparten una historia de frecuentar y apoyar la lucha por los derechos civiles y las causas ambientales. ¡En total han acudido a 50 marchas! Sin embargo, cuando este dúo no está en una protesta, otra de sus actividades favoritas es visitar hogares de ancianos para llevar alegría a las personas mayores.

McCool, quien es dueño de la granja Mystic Llama en Jefferson, Oregón, ha cuidado de docenas de llamas en los últimos 20 años; sin embargo, cuando conoció a Caesar, supo que era especial. “Es una criatura mágica”, dice McCool. “Me gustaría poder tomar algo del crédito, pero ha desarrollado todo por su cuenta. He sido su tutor y su guía, pero a veces soy yo quien lo sigue”. Las llamas tienen reputación de ser criaturas tranquilas y empáticas con pelaje esponjoso y ojos enormes. Como animal de apoyo emocional, Caesar ha cumplido su misión de “calmar a quienes lo rodean” con los manifestantes de Portland.

“Estarán aplaudiendo, cantando, saltando, y de repente me levantaré con César y lo siguiente que pasará es que todos se reunirán alrededor de César”, dice McCool. Con un peso de 158 kilos, esta llama de seis años también ha ablandado a las figuras más intimidantes. “No me importa cuán grande, cuán firme, cuán intensa sea esa persona; puede ser un gran manifestante con equipo antidisturbios, y se acercará a darle un gran abrazo a Caesar”, dice McCool. “Es todo lo que puedo hacer para evitar que se acurruque”. A pesar de la sorpresa de ver a una llama, los manifestantes dicen que Caesar hace honor a su apodo al llevar alegría, consuelo y sonrisas to a cualquiera que lo necesite.

Caesar, la llama “sin dramas”, lleva sonrisas y paz a las intensas protestas de Black Lives Matter en Portland.

This made me smile, this is Caeser the no drama therapy llama who gave hugs to protestors in Portland, Oregon. #therapyllama #portland #llama @darth pic.twitter.com/l8BE1qLGXh — krupali (@krupali) August 5, 2020

Caesar the no drama llama attended our protest today and I just love this photo of him lol pic.twitter.com/aasCUqTGok — Princess Rebel Scum (@caffeineandpix1) June 7, 2020

Esta adorable llama de terapia incluso ha inspirado algunas piezas de fan art.

View this post on Instagram A post shared by Caesar the No Drama Llama (@caesarthenodramallama) on Jun 7, 2020 at 8:52pm PDT

Caesar The No Drama Llama: Instagram | Facebook

h/t: [Upworthy]

Artículos relacionados:

Poderosos murales de Black Lives Matter toman las calles de Estados Unidos

Artistas callejeros de todo el mundo rinden homenaje a George Floyd

Adorable calendario 2019 de alpacas rodeadas de lujos