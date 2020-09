El nieto de Jacques Cousteau está construyendo el centro de investigación submarina más grande del mundo

Para Fabien Cousteau, nieto de Jacques-Yves Cousteau, el agua siempre ha sido una forma de vida. Como acuanauta y conservacionista marino, Cousteau ha dedicado su vida a seguir los pasos de su abuelo y a desentrañar los misterios de la vida bajo el agua. Ahora, Cousteau tiene un nuevo objetivo: crear el laboratorio de investigación submarina más grande del mundo.

Proteus, cuyo nombre está inspirado en un dios mitológico de los mares, será un hábitat de 371 metros cuadrados para investigadores del océano. Partiendo del legado de las bases submarinas con las que Jacques Cousteau hizo historia en los años 60, Proteus lleva las cosas al siguiente nivel. Equipado con laboratorios de última generación, permitirá a los investigadores procesar sus muestras en tiempo real. El hábitat de investigación submarina, que se ubicará frente a la costa de Curazao a 18 metros bajo el agua, se convertirá en el equivalente a la Estación Espacial Internacional del mar.

“Proteus no solo proporcionará un acceso sin precedentes al océano para los acuanautas y científicos a bordo, sino también para el mundo”, Cousteau le dice a My Modern Met. “Habrá un laboratorio de producción de última generación in situ que permitirá que las conferencias se transmitan en vivo, que se establezcan conexiones a través de las redes sociales y que se realicen entrevistas con la prensa. Tener este tipo de acceso al océano es necesario para que se realicen cambios, ya que, como decía mi abuelo: ‘La gente protege lo que ama, ama lo que comprende y comprende lo que se le enseña'. Si no hacemos que el conocimiento del océano se aproveche y se comparta más, ¿cómo podemos crear un cambio significativo?”.

Los diseños conceptuales para Proteus lanzados recientemente (y que fueron creados por Yves Béhar de fuseproject) están muy lejos de las bases submarinas de antaño. De hecho, hacen que Aquarius Reef Base, la única estación de investigación submarina que queda, parezca minúscula en comparación. Cousteau pasó un mes a bordo del Aquarius en 2014, y muchos de los desafíos que enfrentó ahí se reflejan en Proteus.

Esto no solo incluye la adición de laboratorios en sitio, sino un diseño que maximiza la calidad de vida mientras se vive bajo el agua. La base de investigación está dividida en dos niveles que están conectados por una rampa curva. El espacio social central está rodeado por módulos que albergan viviendas, laboratorios, instalaciones médicas y baños. Los ojos de buey y los tragaluces ayudan a traer tanta luz natural como sea posible, mientras que las luces de espectro completo asegurarán que los científicos reciban la cantidad mínima de exposición a los rayos UV necesaria cada día.

Uno de los fascinantes beneficios de Proteus es que permitirá un estudio más extenso de la vida en aguas profundas. “Vivir bajo el agua brinda el regalo del tiempo y la increíble perspectiva de ser un residente en el arrecife. Ya no eres solo un visitante”, dice Sylvia Earle, legendaria bióloga marina, exploradora y embajadora oceánica del Centro de Aprendizaje Oceánico Fabien Cousteau.

Tener una base bajo el agua mitiga algunos de los desafíos que presenta el buceo para los investigadores. La naturaleza del buceo significa que no se pueden pasar de forma segura más de dos o tres horas por día en aguas muy profundas. Esto contrasta con las ocho a 12 horas que se pueden pasar en el agua gracias al buceo de saturación. Esta técnica para reducir la enfermedad por descompresión se basa en el principio de que después de 24 horas, el cuerpo humano ha alcanzado su nivel ideal de saturación con nitrógeno. A partir de ese momento, es posible permanecer en un hábitat submarino de forma indefinida sin efectos adversos.

Actualmente, Cousteau y su organización sin fines de lucro, el Centro de Aprendizaje Océanico Fabien Cousteau, buscan recaudar los $135 millones de dólares necesarios para construir y operar la base durante los primeros tres años. A través de este proyecto, esperan crear conciencia sobre la necesidad de avanzar en la investigación oceánica.

“Si bien Proteus puede parecer una idea loca, todos los que están involucrados en darle vida al proyecto son apasionados, conocedores y audaces”, comparte Cousteau. “Tienes que estar involucrado en algo como esto. El desafío viene con entusiasmar a más personas, e ilustrar cómo la exploración submarina es tan impresionante como la exploración espacial. Además, es igual de importante, sino es que más importante. Soy un gran partidario de la exploración espacial, y algún día espero explorar las aguas de Marte, pero ¿por qué ir a cientos de miles de kilómetros de distancia cuando puedes bucear bajo el agua en nuestro propio planeta?”.

Proteus, la creación del nieto de Jacques Cousteau, Fabien, será el centro de investigación submarina más grande del mundo.

