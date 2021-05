Animales comparten un ojo con la artista en su serie de retratos surrealistas

La artista Flora Borsi tiene una forma inusual de hacerse autorretratos. En vez de ser la única protagonista, Borsi comparte los reflectores con una variedad de animales. Se trata de la segunda parte de su serie Animeyed, donde comparte uno de sus ojos con un animal. En las elegantes imágenes, se maquilla y se viste para parecerse a sus sujetos; estos van desde esponjosos conejos hasta un diminuto insecto.

Para Borsi, algunas de las criaturas de Animeyed II tienen un significado especial para ella por la conexión que siente con ellas. “Mi favorito es el cisne negro”, dice a My Modern Met, “ya que en el mundo animal se les trata como me trataron a mí en el pasado. No se les acepta por ser diferentes”. En esa imagen en particular, Borsi ha utilizado Photoshop y retoques digitales para crear un dramático ojo de pluma, vinculándose visualmente con el cisne oscuro.

Más allá de los vínculos personales que tiene con las criaturas que aparecen en su serie, el objetivo general de Borsi con Animeyed y Animeyed II es recordarnos que debemos tratar a todos los animales con respeto. “Esta serie simboliza el parecido de los animales con los humanos. Quería resaltar la belleza del mundo animal, mostrar la singularidad de cada rasgo de cada especie”, dice. “Son tan especiales que la gente debería tratarlos con amabilidad, a cada uno de ellos, desde el pez hasta el cisne”.

La Flora Borsi comparte un ojo con criaturas del reino animal en su serie Animeyed II.

My Modern Met obtuvo permiso de Flora Borsi para reproducir estas imágenes.

