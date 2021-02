En esta campaña de salud, una niña prodigio baila durante el día para llegar a 10,000 pasos diarios

En una campaña de salud sueca, la prodigio de la danza Lilyana Ilunga, de 9 años, baila hasta llegar hasta 10,000 pasos para enseñarle a otros niños que tener un estilo de vida más activo puede ser divertido. La organización sin fines de lucro Generation Pep—que organizó la iniciativa Dance 10.000—fue fundada por la princesa Victoria de Suecia “con la visión de que todos los niños y jóvenes de Suecia deberían tener la habilidad y el deseo de tener una vida más activa y saludable”. Con esa misión en mente, la organización sueca busca crear conciencia e impulsar a los más jóvenes a tener un estilo de vida sano.

Aunque la organización tiene su sede en Suecia, la iniciativa Dance 10.000 es una campaña mundial creada para inspirar a los niños a llevar un estilo de vida menos sedentario. “Sabemos que los niños y jóvenes de muchos países no hacen suficiente ejercicio, una tendencia que desgraciadamente parece haber empeorado durante la pandemia”, dice la directora de operaciones de Generation Pep, Carolina Klüft. “Pero lo importante no es el número exacto de pasos o los 10,000 pasos en particular, sino moverse un poco cada día. Cada paso cuenta”.

El video de Dance 10.000 es suficiente para hacer que cualquiera se mueva. Con una nueva versión del éxito de 2007 del grupo francés de EDM Justice, “D.A.N.C.E“, realizada especialmente para la campaña—y un cameo sorpresa de uno de los miembros de la banda—tanto jóvenes como adultos querrán moverse al ritmo de la música. Y los enérgicos movimientos de Ilunga—que no para desde que se despierta hasta que se vuelve a dormir—demuestran que el movimiento puede ser una parte divertida de la vida cotidiana.

La organización sueca Generation Pep ha iniciado una campaña global llamada Dance 10.000 que busca inspirar a los niños a vivir una vida menos sedentaria. ¡Mira a la prodigio de la danza Lilyana Ilunga bailar hasta llegar a 10,000 pasos en el divertido video de la campaña!

Generation Pep: Sitio web | Facebook | Instagram | Youtube

Lilyana Ilunga: Instagram

h/t: [Laughing Squid]

Todas las imágenes vía Generation Pep.

Artículos relacionados:

Gimnasta de UCLA se hace viral con su increíble rutina que celebra la cultura negra

25+ Regalos creativos para bailarines que celebran el arte en movimiento

Mira a un grupo de talentosos bailarines convertir las calles de Harlem en su escenario

Un grupo de niños de Uganda muestran sus pasos de baile en una serie de videos inspiradores