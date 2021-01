Gimnasta de UCLA se hace viral con su increíble rutina que celebra la cultura negra

Tras hacerse viral el año pasado por su rutina de piso inspirada en la película Homecoming de Beyonce, la gimansta de UCLA Nia Dennis está de regreso con otra rutina increíble. El 23 de enero, Dennis sorprendió a los jueces con una rutina de piso al son de varios artistas negros, incluyendo a Kendrick Lamar, Beyoncé, Missy Elliott, Soulja Boy, Megan Thee Stallion y Tupac Shakur. Y, además de hacer saltos y piruetas que desafían a la gravedad, la talentosa gimnasta incluyó algunos elementos de stepping en su rutina—un tipo de danza de percusión tradicionalmente realizada en fraternidades negras—en honor a su padre.

Dennis aprovechó su actuación para celebrar la cultura negra y mostrar quién es como persona—además de exhibir sus fenomenales habilidades gimnásticas. Los jueces claramente quedaron impresionados porque recibió una puntuación de 9.950 por su impresionante rutina de suelo. Más tarde, UCLA Gymnastics compartió un video de la actuación en Twitter, con la leyenda: “Así es la #excelencianegra”. Desde entonces, el video ha recibido muchísima atención, con miles de me gusta, comentarios y retuits—incluyendo respuestas de v y de las gimnastas Katelyn Ohashi y Simone Biles.

“Esta rutina refleja definitivamente todo lo que soy hoy como mujer, y por supuesto tuve que incorporar muchas partes de mi cultura”, comentó Dennis sobre su interpretación. “Quería hacer una fiesta de baile porque esa es mi personalidad, y por supuesto tenía que hacer un guiño a Los Ángeles porque aquí estamos, en UCLA”.

Desplázate hacia abajo para ver la espectacular rutina de suelo de Nia Dennis. ¡Definitivamente es una fiesta!

all of these incredible people i drew inspiration from, looked up to, & idolized literally know MY name. 🤯this is insane i couldn’t be more grateful.💕 truly, thank you for all the love !

— Nianation💎 (@DennisNia) January 26, 2021